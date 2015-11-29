به گزارش خبرنگار مهر، اتابک جعفری صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان میامی در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان بابیان اینکه شرایط آب و هوایی منجر به خشک‌سالی در استان سمنان شده است، تصریح کرد: ۷۵درصد سفره‌های آب زیرزمینی به دلیل برداشت غیرمجاز با مشکل روبرو شده است.

وی ضمن بیان اینکه مدیریت مصرف آب و نصب کنتورهای هوشمند در بخش کشاورزی شهرستان میامی به‌خوبی انجام‌شده است، گفت: خشک‌سالی مهم‌ترین پدیده‌ای است که استان سمنان را تهدید می‌کند که باید با مدیریت بحران این مسئله را بررسی کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان خاطرنشان کرد: فرهنگ بالای مردم به‌عنوان نقطه قوت شهرستان میامی است و تاکنون مردم و مسئولان شهرستان در زمینهٔ مدیریت مصرف آب همکاری بسیار خوبی داشته‌اند.

مصرف آب در میامی نیازمند مدیریت است

فرماندار شهرستان میامی نیز در این جلسه بر مدیریت اصولی مصرف آب در این شهرستان تاکید کرد و گفت: برای جلوگیری از بحران کم‌آبی نیازمند مدیریت منابع توسط مسئولان و فرهنگ سازی رسانه ها برای مشارکت مردم هستیم.

احمد قاضی اظهار داشت: اجرای طرح‌هایی مانند نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی، جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز و تشکیل و تقویت اکیپ‌های نظارتی ویژه منابع آبی باهدف احیا و تعادل بخشی منابع آبی و مصرف درست از ظرفیت‌ها باید موردتوجه باشد.

وی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی خاصی که بر دنیا حاکم شده است، وضعیت آب و سفره‌های زیرزمینی نیز تحت تأثیر قرارگرفته و منابع آبی با مشکلات جدی مواجه شده است.

اشتغال ۹۰درصد مردم میامی به کشاورزی و دامداری

رئیس شورای اداری شهرستان میامی با اشاره به وضعیت خشک‌سالی موجود در استان سمنان، تصریح کرد: در این شهرستان به دلیل اینکه ۹۰درصد مردم به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند آب برای اشتغال مردم بسیار مهم و حیاتی است.

قاضی گفت: مدیریت مصرف آب از سوی مسئولان و مردم شهرستان میامی می‌تواند در جلوگیری از بحران کم‌آبی مؤثر باشد.

وی افزود: کشاورزان با همکاری جهاد کشاورزی می‌توانند با کشت محصولات استراتژیک و محصولاتی که نیاز به آب کمتری دارند در مدیریت مصرف آب نقش مهمی ایفا کنند.

قاضی همچنین در خاتمه به تولید محصولات مختلف در سطح میامی اشاره کرد و افزود: پسته، فلفل، گیاهان دارویی، دانه‌های روغنی، معادن مس و ... از مهم‌ترین قابلیت‌های شهرستان هستند که باید برای فرآوری و بسته‌بندی آنها برنامه‌ریزی شود.

شهرستان میامی دارای ۴۴۰ حلقه چاه کشاورزی است.