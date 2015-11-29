رئیس مجلس شورای اسلامی وارد شلمچه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی ظهر امروز برای بررسی آخرین وضع اعزام و خدماتدهی به زائران اربعین حسینی وارد گذرگاه مرزی شلمچه در شهرستان خرمشهر شد.
وی قبل از ورود به شلمچه، صبح امروز به مرز مهران نیز رفته بود و با شرایط حاکم بر آن مرز نیز از نزدیک آشنا شده بود.
رحمانی موحد، معاون سازمان گردشگری نیز رئیس مجلس شورای اسلامی را در این سفر همراهی میکند.
مرزهای بینالمللی شلمچه و چذابه دو گذرگاه رسمی تردد زائران اربعین حسینی در خوزستان هستند. حرکت کاروانهای اربعین حسینی از اول ماه صفر شروع شده و هماکنون به اوج خود نزدیک شده است.
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