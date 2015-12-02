به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست شورای اطلاع‌رسانی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با حضور مدیران روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان های تابعه، ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، وزارت بهداشت و جمعی از رسانه‌ها در دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌ سید مهدی فقیهی، معاون شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در این نشست با تسلیت اربعین حسینی، گفت: ریشه و خاستگاه فرهنگ مقدس ایثار و شهادت، اهل‌بیت (ع) و عاشورای حسینی (ع) است.

وی با قرائت بندهای ۱۲ گانه سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در امور ایثارگران و تأکید بر بند سوم این ابلاغیه در خصوص بسترسازی، ایجاد و توسعه ظرفیت‌های لازم در رسانه‌ها در جهت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت گفت: فرمایشات و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری فصل الخطاب ما است و این دبیرخانه طبق نظر حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهیدی، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد و دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت خود را مجری و پیگیر این سیاست‌ها می‌داند.

فقیهی با تأکید بر لزوم مشخص شدن وظایف رسانه‌ها در این حوزه مهم و تأثیرگذار به‌عنوان پشتوانه امنیت ملی تصریح کرد: دستورالعمل راهبردی رسانه‌ها در فرهنگ ایثار و شهادت با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبری تدوین می‌شود و در شورای عالی باید بازتعریفی بر فرهنگ ایثار انجام شود و این فرهنگ در سبک زندگی ایرانی اسلامی و رفتارهای عمومی مردم تجلی یابد.

در این جلسه مصوباتی از جمله برگزاری ماهیانه شورای اطلاع‌رسانی، عقد تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها، تدوین پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی شورای اطلاع‌رسانی و دستورالعمل راهبردی رسانه‌ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تصویب شد.