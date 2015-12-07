به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، مصر به دنبال تقویت صادرات خود به روسیه است تا شاخص کسری تجاری خود را که در یک دهه اخیر به تقریبا ۳۹ میلیارد دلار رسیده است، جبران کند.

البته حجم صادرات مصر در نه ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷.۴ درصد کاهش یافت و به ۱۵.۴ میلیارد دلار رسید.

در همین حال، یکی از مقامات ارشد وزارت بازرگانی مصر در مصاحبه با «رویترز» گفت: به دنبال افزایش ۱۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی خود به روسیه در سال آینده میلادی هستیم.

همچنین این مقام مصری تصریح کرد که با طرف روسی در مورد مهمترین کالاهایی که مورد نیاز آنها است، صحبت کرده‌ایم تا در سال آینده میلادی صادارت خود را به روسیه افزایش دهیم و این امر موجب روابط گرمتر میان دو ملت خواهد شد.

بر همین اساس، قرار است صادرات سالیانه محصولات کشاورزی مصر به روسیه از ۶۰۰ هزار تن به ۶۵۰ هزار تن افزایش یابد که در حدود ۳۱۰ میلیون دلار خواهد بود.