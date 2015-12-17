خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: خریدوفروش مسکن و زمین در حالی به کمای سه‌ساله رفته است که همچنان مردم بیشتر به دلیل نداشتن قدرت خرید و نه به امید کاهش قیمت‌ها، دست از خرید کشیده‌اند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان در گفتگو با مهر با اظهار اینکه ساخت منازل با متراژ کمتر از ۵۰ متر متناسب باقدرت خرید مردم می‌تواند راهکار مناسب و حتی راه میانبری برای خانه‌دار کردن مردم به شمار رود، افزود: لازم است که به سمت ساخت خانه‌های ۳۰ تا ۴۰ متری در اصفهان برویم. همان‌طور که در تهران منازل با متراژ کمتر از ۳۰ متری نیز وجود دارد.

رسول جهانگیری اظهار داشت: عدم وجود رقابت در بازار مسکن سبب شده که شاهد ساخت منازل با متراژهای کم و با طراحی‌ها و مهندسی‌های عالی، نیستیم.

وی بیان داشت: بخشی از جامعه را زوج‌های جوانی تشکیل می‌دهند که می‌توانند برای آغاز زندگی خود از منازل با متراژهای کم استفاده کنند و حتی برای زوج‌های که یک فرزند دارند نیز این منازل قابل‌استفاده است.

دست رد مردم اصفهان به خانه‌های کوچک

در کشورهای اروپایی و پیشرفته به دنبال افزایش جمعیت و متغیر بودن قدرت خرید مردم شاهد طراحی منازل با متراژ کم و با طراحی‌های کاربردی در فضا خانه هستیم. طراحی‌هایی که در عین زیباسازی منزل بهترین فضا را برای صاحب‌خانه فراهم می‌کند که متأسفانه رعایت این اصول در معماری، از دید طراحان اصفهانی پنهان مانده است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن که عدم قدرت خرید مردم و نداشتن انگیزه برای سرمایه‌گذاری را دو علت اساسی رکود خریدوفروش مسکن و زمین در اصفهان دانست، در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: ساخت مسکن با متراژ پائین تر از ۷۰ تا ۷۵ متر برای نیاز اصفهان جوابگو نیست و چون مردم اصفهان زیر بار چنین خانه‌هایی نمی‌روند به همین دلیل معماران و انبوه‌سازان مسکن میلی برای ساخت چنین خانه‌هایی ندارند.

احمد تولا با اشاره به اینکه خانه‌های با متراژ کمتر از ۷۰ متر در اصفهان بسیار کم وجود دارد، بیان داشت: با توجه به اینکه مردم اصفهان با هر نوع تمکن مالی، برای خرید خانه با متراژ بالای ۷۰ تا ۸۰ متر تمایل دارند، بنابراین هیچ‌گاه انبوه‌سازان به سمت ساخت چنین خانه‌هایی نمی‌روند.

وی نیز در پاسخ به اینکه آیا فکر نمی‌کنید اگر خانه‌های با متراژ کم به‌گونه‌ای طراحی شود که بیشترین کاربرد را داشته باشد، متقاضیان خرید مسکن هم به‌سوی خرید این خانه‌ها متمایل می‌شوند، اعلام کرد: اگرچه با ضعف در نوآوری و مهندسی فضا روبروییم اما از سوی دیگر انبوه‌سازان و معماران اقدام به ساخت منازلی می‌کنند که بافرهنگ مردم همخوانی داشته باشد.

سال ۹۵ بیشترین تقاضای مسکن را خواهیم داشت

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان در ادامه افزود: بااین‌وجود، اقدام به ساخت خانه‌هایی کردیم که مجهز به یخچال، ماشین ظرف‌شویی و ماشین لباسشویی بود اما از یک‌سو هم مردم کمتر زیر بار خرید چنین منازلی می‌رفتند و هم اینکه پس از خرید، فروش مجدد این نوع مسکن از سوی صاحب‌خانه‌ها با مشکلاتی ازجمله فروش مجزای وسایل به خریدار مواجه شد.

تولا با اشاره به اینکه پایین‌ترین نرخ هر مترمربع آپارتمان در اصفهان یک و نیم میلیون و حداکثر قیمت نیز تا سقف حدود ۱۴ میلیون تومان است، اظهار داشت: قیمت زمین نیز با نرخ‌های مشابه آپارتمان خریدوفروش می‌شود و می‌توان گفت حداکثر نرخ زمین در اصفهان تا ۱۷ میلیون تومان به ازای هر مترمربع هم وجود دارد.

سالانه ساخت نزدیک به ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را در برنامه داشتیم که به دلیل رکود سنگین در خریدوفروش مسکن، تولید و ساخت خانه به نصف کاهش‌یافته است

وی با اظهار اینکه ما پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۹۵ بیشترین تقاضا را برای خرید خانه داشته باشیم و اگر ما نتوانیم به این تعداد تقاضا پاسخ دهیم در سال ۹۶ با بحران مواجه می‌شویم، اعلام کرد: احتمال می‌دهیم اگر به هر دلیل مردم ما به سمت خرید خانه نرفتند در سال ۹۵ متقاضیان خرید خانه زیاد خواهند شد.

مردم منتظر کاهش قیمت‌ها نباشند

رسول جهانگیری نیز در خصوص وضعیت بازار مسکن با اشاره به اینکه در حال حاضر سومین سال است که شاهد رکود سنگین در بازار خریدوفروش مسکن هستیم، ادامه داد: متأسفانه با این تفکر اشتباه که امکان کاهش قیمت خانه وجود دارد، بازار خریدوفروش خانه راکد مانده و این در حالی است که قرار نیست قیمت خانه کاهش یابد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در پاسخ به اینکه آیا فکر نمی‌کنید که ساخت‌وسازهای بیش‌ازحد خانه طی سال‌های اخیر سبب شده که عرضه بیش از تقاضا باشد و رکود در بازار مسکن حاکم شود، گفت: با توجه به جمعیت جوانی که داریم، تقاضای خانه بسیار بالا است و بر این اساس ساخت خانه بیش‌ازحد نیست بلکه برعکس ما سالانه ساخت نزدیک به ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را در برنامه داشتیم که به دلیل رکود سنگین در خریدوفروش مسکن، تولید و ساخت خانه به نصف کاهش‌یافته است.

عضو کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: ساخت مسکن مهر نیز هیچ کمکی به کلان‌شهر اصفهان نکرد چراکه عدم دقت در مکان‌یابی برای ساخت مسکن مهر سبب شده که در اصفهان استقبال چندانی از مسکن مهر نشود.

وام‌هایی که مُسکن درد مسکن نشده است

وی با اظهار اینکه تنها رکود سنگین بر بازار خریدوفروش مسکن سبب شده که بازار رهن و اجاره اصفهان از تنش خارج شود، گفت: بسیاری از انبوه‌سازان مسکن که موفق نشدند خانه‌های ساخته‌شده خود را به فروش برسانند در بازار رهن و اجاره وارد شده‌اند که با این اقدام از افزایش تصاعدی رهن و اجاره کاسته شد.

با توجه به اینکه بازار خریدوفروش مسکن برای سومین سال در حالت رکود و کما به سر می‌برد و همین سبب شده که ساخت‌وساز مسکن هم راکد شود اما متولیان فروش مسکن دست رو دست گذاشته‌اند و باوجود نیاز مردم، حاضر نیستند به دنبال راهکارهایی برای فروش خانه‌هایی شوند که سال‌هاست غبار روی آن نشسته است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم هیچ وام حمایتی مسکن پرداخت‌نشده و همه تصمیمات تنها در حد حرف بوده است

معضل خانه‌های خالی، شاید از امید واهی صاحبان مسکن برای افزایش سالانه نرخ‌ها ناشی شود، مشکلی که به رکود بازار مسکن دامن زده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در مورد بسته‌های حماتی دولت در این زمینه اعتقادی به گره‌گشا بودن این راهکار ندارد و می‌گوید: دیگر وام‌های ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومانی نمی‌تواند دردی از مردم دوا کند بلکه باید سقف وام‌های حمایتی به بیش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون برسد.

در همین ارتباط رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن نیز با اذعان اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم هیچ وام حمایتی مسکن پرداخت‌نشده و همه تصمیمات تنها در حد حرف بوده است، اظهار داشت: فروش مسکن به‌صورت اقساطی نیز طرحی است که از سوی انبوه‌سازان پیشنهادشده و بانک مسکن آن را پذیرفته و قرار است در صورت اجرایی شدن دوسوم از قیمت مسکن به‌صورت نقدی و یک‌سوم در قالب اقساطی از طریق بانک مسکن و در قالب وام ۱۸ درصدی پرداخت شود.

احمد تولا در پاسخ به اینکه آیا فکر می‌کنید مردم زیر بار این طرح بروند، گفت: در صورت عدم استقبال مردم، این طرح نیز همچون سایر طرح‌های ناموفق به کنار زده می‌شود.

عضو کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص مسکن اقساطی گفت: این طرحی است که تنها به‌طورکلی مطرح‌شده و هیچ‌یک از جزئیات آن مشخص نیست.

رکود شدید مسکن در اصفهان موجب شده دست بسیاری از افرادی که نیاز به مسکن دارند به خصوص قشر جوان از خانه خالی بماند و همه چشم انتظار وضعیت بازار پس از برداشتن تحریم‌ها هستند.

خبرنگار: عاطفه قلعریز