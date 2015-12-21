به گزارش خبرنگار مهر، دومین دفتر شعر بنفشه رحمانی شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار جوان معاصر با عنوان «گم شدن در شالگردن» از سوی نشر «هنر و رسانه اردیبهشت» روانه بازار کتاب شد.

این دفتر شعر شامل مجموعه‌ای از رباعی‌ها و دوبیتی‌ها و نیز سروده‌های سپید این شاعر معاصر است.

رحمانی که پیش از این نخستین دفتر شعر خود را با عنوان «یک چمدان» از سوی نشر ثالث منتشر کرده است درباره اشعارش در این کتاب به خبرنگار مهر گفت: سبک کارهای من همیشه به فضاهای زنانه نزدیک بوده است و البته در کنار این موضوع از مفاهیمی انتزاعی مانند دیو یا حوا برای ساختن اشعارم استفاده کرده‌ام.

وی همچنین با اشاره به تجربه نوشتن داستان همزمان با سرایش شعر نیز گفت: کار اصلی من شعر نوشتن است و فکر می‌کنم این اتفاق از روی غریزه در من نهادینه شده است. اما به واسطه فضای کاریم نوشتن داستان را نیز تجربه کردم که موفق نبود و موفق به انتشار آن نشدم.

وی افزود: دغدغه همیشگی من در شعر و داستان بیان دغدغه‌های پنهان و اشکار زنانه بوده است؛ چیزهایی که زنان می‌پسندند اما نمی‌توانند بیانش کنند و شاید همین مساله بود که در انتشار داستان من را ناکام گذاشت اما به کمک سید ضیاء الدین شفیعی مدیر موسسه فرهنگی هنر و رسانه اردیبهشت در نهایت موفق شدم این دفتر شعر را منتشر کنم.

در بخشی از اشعار این کتاب می‌خوانیم:

جای دل من نبود میهمانی تو

بیزارم از این شب چراغانی تو

من شاعر ورشکسته‌ای هستم و بس

این قصه عاشقانه ارزانی تو

......

چشم های من تو را از حفظ می‌بینند

صورتی ترین عینک شهر را می‌خرم

تا تو مرا ببینی

......

می‌روم

سرگردان

میان آدم‌ها

دادها

دودها

می‌روم

خیابان تنگ می‌شود

نفس، تنگ‌تر

سر به راه نمی‌شوم

سر به چاه شاید

هیچ گوشی آشنا نیست

و هیچ چشمی

مگر نگاه تو

دزدانه

از میان تیترهای روزنامه

انتشارات هنر و رسانه اردیبهشت این دفتر شعر را با قیمت ۶ هزار تومان منتشر کرده است.