به گزارش خبرگزاری مهر، آرش نجفی گفت: تمام تلاش دولت این است که بتواند این موتورخانه ها را اصلاح کند تا بتوان شاهد صرفه جویی در مصرف انرژی باشیم.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: البته بخش‌های مختلف دولت از جمله شورای اقتصاد مصوباتی داشته‌اند تا نسبت به تغییر ساختار ۵۰۰ هزار موتورخانه منازل مسکونی و ۱۰۰ هزار موتورخانه مغازه ها و واحدهای تجاری و عمومی اقداماتی صورت گیرد، ضمن اینکه ضروری است هر چه سریعتر این گام‌ها برداشته شود تا فرمایشات مقام معظم رهبری نیز در حوره اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقامتی به منصه ظهور برسد.

وی تصریح کرد: برای اصلاح ساختار موتورخانه ها نیاز به شناسایی شرکت‌های تولید کننده داخلی و به روز رسانی ساختار تجهیزات مصرفی بود و در سال ۹۴ استانداردسازی برای معرفی این شرکت ها به عنوان مجریان این طرح با همکاری و کارشناسی بخش خصوصی و سازمان بهینه سازی انجام گرفت؛ این در حالی است که در مرحله اول طرح، بیش از ۲۵ درصد کل موتورخانه‌ها و در مراحل بعد کلیه موتورخانه‌های موجود در کشور تحت پوشش قرار می‌ گیرد.

به گفته نجفی، قطعات و اجزائی که قرار است به بهینه سازی کمک کنند، باید شناسایی و از نظر کیفیت بررسی شود تا در نهایت برای آنها گواهی نامه صادر و تاکید شود که مجریان تنها از این کالاها استفاده کنند، ضمن اینکه تاکنون هفت شرکت گواهینامه گرفته اند و پانزده شرکت دیگر در مرحله کارشناسی قرار دارند که در این مورد از طریق رسانه ها و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اطلاع رسانی شده است.

نجفی گفت: برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید فهرست این کالاها را از سایت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دریافت کنند، ضمن اینکه در مرحله اول، این گواهینامه‌ها در تازه ترین نشست کمیسیون انرژی اتاق، از سوی رئیس اتاق ایران و مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اعطا شد.