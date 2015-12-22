احتمال انتقال مدیریت سهام عدالت/ ارزش روز سهام ۵۰ هزارمیلیارد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید کلانتری با بیان اینکه دولت در نظر دارد مشکلات پیش روی سهام عدالت را با اصلاح آئین نامه ای برطرف کند، به طرحی که در این خصوص تهیه شده است، اشاره کرد و گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود، مدیریت سهام عدالت به یک تعاونی فراگیر عام واگذار می شود.

معاون وزیر کار افزود: با تشکیل این شرکت تعاونی سهامی عام همه اختیارات مربوط به آن و سود حاصله به مردم تعلق می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه فعلا امکان خرید و فروش سهام عدالت وجود ندارد، مسئولیت آزادسازی آن را بر عهده شورای عالی اصل ۴۴ دانست و گفت: پیش بینی می‌شود تعیین تکلیف سهام عدالت تا دو سال طول بکشد.

کلانتری، تعداد کسانی که دارای سهام عدالت هستند را ۴۸ میلیون نفر برشمرد و افزود: ارزش سرمایه اولیه این میزان سهام ۴۸ هزار میلیارد تومان است که در یک مقطع وقتی بورس رشد کرد، ارزش سهام به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسید و اکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

وی همچنین از پرداخت وام ۵۰۰ میلیونی تا یک میلیارد تومانی به تعاونی های تولیدی تا پایان سال در سراسر کشور خبر داد و بیان داشت: تسهیلات بانکی ۸ درصدی به زودی در اختیار تعاونی های بخش تولید قرار می گیرد.

این مقام مسئول در وزارت کار به برنامه ششم توسعه و توجه این برنامه به موضوع خصوصی سازی اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می شود در این برنامه دولت بخش‌هایی از فعالیت‌های خود از جمله مدیریت و بهره برداری از آب و فاضلاب، راهداری، توزیع برق، مراکز اموزشی، بهداشتی و درمانی روستایی را به تعاونی های دهیاری واگذار کند.