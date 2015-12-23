۳۰ درصد ظرفیت بندر نوشهر مورد استفاده قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شامان ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات روستاهای بخش مرکزی نوشهر تصریح کرد: این در حالی است که راه دریایی یکی از امنترین و بهصرفهترین مسیرها برای حملونقل است و باید از ظرفیتهای این بندر بیشتر استفاده شود.
وی با اشاره به موقعیت شهرستان نوشهر و بهرهمندی از فرودگاه عنوان کرد: فرودگاه نیز از ظرفیتهای شهرستان به شمار میرود و متأسفانه ساخت یک هتل سبب شده تا ۸۰۰ متر از طول باند این فرودگاه غیرقابل استفاده شود درحالیکه باید از ظرفیت فرودگاه نوشهر بهصورت بینالمللی استفاده و موانع پروازی رفع شود.
فرماندار نوشهر بابیان اینکه این شهرستان به پایتخت نزدیک است افزود: باید مشکلات موجود در شهرستان با تعامل و همکاری مردم حل شود و انعطاف و قدرت چانهزنی و تعامل با مردم را در اجرای پروژهها نیاز داریم.
وی به تدبیر ۱۰ ساعته برای رفع مشکل ۱۰ ساله زیرگذر موسیآباد اشاره کرد و گفت: این زیرگذر غیره مسطح با نشست ۱۰ ساعته با مردم و اهالی منطقه، مشکلش رفع شده است.
شادمان با تأکید بر اینکه باید چشمها را در شهرستان شست و نگاه دیگری به آن داشت، اظهار داشت: نسبت به مسائل محیطزیست حساس هستیم و باید تعامل مناسب داشته باشیم.
وی راه دسترسی نوشهر به کجور را از مطالبات مردم منطقه بیان کرد و گفت: اینکه شهرستانی به بخش خودش راه دسترسی نداشته باشد، جای تأمل دارد و ایجاد این راه هیچ مشکل محیطزیستی ایجاد نخواهد کرد بلکه سرعت و کنترل بر پدیدههای زیستمحیطی بیشتر میشود.
وی چابک سازی در ادارات و دهیاریها را ضروری برشمرد و اجرای نهالکاری و درختکاری در حاشیه مسیر ارتباطی نوشهر – رویان را پیشنهاد داد.
فرماندار نوشهر همچنین در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات فراروی اجرای طرحهای هادی اشاره و اضافه کرد: در تهیه طرحهای هادی باید افق را گسترده کنیم تا باگذشت پنج یا ۱۰ سال از اجرای آن مجبور به تغییر طرح نباشیم.
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