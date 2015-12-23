به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکبرنیا گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد است تا سهم دفاتر کاریابی در اشتغال را افزایش دهد. مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و مراکز کاریابی وزارت تعاون، کار و رفاهT سهم دفاتر کاریابی در اشتغال کشور را تنها ۲۵ درصد عنوان کرد.

وی، مجموعه کاریابی ها را غیردولتی عنوان کرد و گفت: شناسایی استعدادها از طریق کارجویان و شناسایی کارفرمایان و ایجاد ارتباط بین این دو از وظایف اصلی کاریابی ها به شمار می رود. برنامه های متعددی همچون رتبه بندی کاریابی ها و واگذاری خدمات در حال انجام است.

این مقام مسئول در وزارت کار، واگذاری بیمه بیکاری تا اشتغال مجدد که به صورت آزمایشی در استان‌های البرز، قزوین و تهران اجرا می شود را از دیگر برنامه های در دست اجرا برای دفترهای کاریابی عنوان کرد.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار وزارت کار همچنین استفاده از فضای مجازی را لازمه موفقیت کاریابی ها دانست و خاطرنشان کرد: مراکز کاریابی باید برنامه جامعی برای ورود و حضور در دانشگاه ها داشته باشند.

اکبرنیا همچنین درباره سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: تمام اخبار و گزارش‌های مربوط به مراکز کاریابی در بخشی از سامانه قرار می‌گیرد و تمام مسئولان مراکز می توانند مقالات و گزارش‌های خود برای انتشار در این سامانه ارسال کنند.