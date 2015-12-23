به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خلعت بری شامگاه چهارشنبه در سمینار انرژیهای نو، اقتصاد و کارآفرینی تصریح کرد: سهم منابع تولید برق در ایران شامل ۶۹ درصد گاز طبیعی، ۲۵ درصد دیزل و مازوت، پنج درصد برقآبی و فقط یک درصد بهصورت خوشبینانه انرژی تجدید پذیر است.
وی افزود: امروز کشور با مصرف بیرویه سوخت فسیلی مواجه است و بیشترین ثروت خود در این حوزه را برای تأمین انرژی میسوزاند.
مشاور عالی انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران بابیان اینکه چالشهای انرژی کشور شامل میزان بالای انتشار دیاکسید کربن با رتبه هشتم است، اضافه کرد: علاوه بر این ما با چالش مصرف بیرویه سوختهای فسیلی، نبود مدیریت کارآمد مصرف انرژی، زیرساختهای قدیمی و بیبهره از فنّاوری جدید و بحران آب مواجه ایم.
به گفته خلعت بری مطالعات نشان میدهد تا سال ۲۰۳۰ ایران وارد نقطه قرمز بحران آب خواهد شد و نیاز مبرم به شیرینکنندههای آب در کشور است.
وی درعینحال با اشاره به تولید ۶۱۱ میلیون متریک تن دیاکسید کربن در کشور اضافه کرد: منابع تولیدکننده دیاکسید کربن در کشور در سال ۲۰۱۳، ۳۳ درصد نیروگاه برق، ۱۷ درصد صنعت، ۲۵ درصد بخش خانگی، ۲۳ درصد حملونقل و بخش ناچیزی کشاورزی است.
وی با تأکید به غفلت از هزینه اجتماعی تولید دیاکسید کربن در کشور اضافه کرد: یک ساعت پیادهروی در هوای آلوده تهران مثال بارز این هزینه است و ما به ازای هر تن ۱۲ دلار هزینه اجتماعی داریم.
مشاور عالی انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران با تأکید به اینکه در وضعیت کنونی هزینه تولید برق باید هزینه متعادل شده و با توجه به هزینههای مختلف ازجمله اجتماعی باشد، ادامه داد: علاوه بر این تولید برق باید به سمت انرژیهای تجدید پذیر گام بردارد.
خلعت بری معتقد است بسیاری از سیاستهای خرید برق در کشور نیازمند تغییر است و لازم است برخی برنامهها متناسب با منابع تغییر پیدا کند.
وی با مقایسه هزینه قابلتوجه تولید برق از سوخت فسیلی متذکر شد: این در حالی است که بهعنوانمثال کشور آلمان معادل نیمی از برق تولیدی کشور ما را از منابع تجدید پذیر تولید میکند.
مشاور عالی انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران با اشاره به پرداخت یارانه قابلتوجه برای تأمین برق ادامه داد: هزینه واقعی تولید برق در کشور ۱۹.۴ سنت و هزینه فروش آن شش سنت است.
خلعت بری تأکید دارد که این تفاوت نرخ در حالی است که ۲۹ درصد مصرف انرژی در بخش صنعت، ۲۵ درصد در بخش خانگی، ۱۳ درصد در بخش کشاورزی و حملونقل، ۱۲ درصد در بخش تجاری و عمومی، چهار درصد مصارف داخلی نیروگاهها، دو درصد سایر مصارف و ۱۵ درصد تلفات است.
شناسایی ۴۵ سایت انرژی بادی در کشور
وی با اشاره به پتانسیل انرژیهای تجدید پذیر در کشور ادامه داد: ازجمله در انرژی با ۴۵ سایت با پتانسیل بالا شناساییشده است که یکی از آنها استان اردبیل است و این سایتها قدرت تولید ۴۵ گیگاوات ساعت برق را دارند.
به گفته مشاور عالی انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران در انرژی خورشیدی نیز به دلیل اینکه تابش کافی آفتاب در ۹۰ درصد مناطق کشور داریم و متوسط ۳۰۰ روز آفتابی و صاف داریم میتوانیم نسبت به استفاده از این امکان اقدام کنیم.
خلعت بری بابیان اینکه بیش از ۱۰ سال است سازمان انرژیهای نو داریم، افزود: متأسفانه قوانین این سازمان جایی برای اجرا ندارد و باید یک انرژی خورشیدی داشته باشیم تا این قوانین اجرا شود.
وی معتقد است با پتانسیل قابلتوجه کشور میتوان ظرف مدت سه سال کل نیاز کشور را به طریق سولار تأمین و حتی نیروگاههای فعلی را از مدار خارج کرد.
مشاور عالی انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران با اشاره به برخی مطالعات صورت گرفته افزود: هزینه ایجاد نیروگاه خورشیدی ۶۰ میلیارد دلار و درآمد خالص آن ۱۰۸ میلیارد دلار است درحالیکه هزینه ایجاد نیروگاه فسیلی ۱۳۱ میلیارد دلار و درآمد خالص آن ۴۸ میلیارد دلار است.
وی این ذهنیت که انرژی خورشیدی پنل های روی بام منازل است را نیازمند تغییر دانست و افزود: لازم است در کشور برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی برنامهریزی شود.
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