به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی پور، بعد از ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در استان یزد ۴۱ هزار و ۲۲۶ نفر در قالب قراردادهای مختلف کارمند دولت محسوب می شوند که جمعیت قابل توجهی از این تعداد را افرادی دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلم تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه ۶۱ نفر از کارمندان دولت استان یزد را مردان و ۳۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند، افزود: بالغ بر ۲۳ هزار نفر از این افراد نیز کارکنان آموزشی و بقیه اداری هستند و بیش از ۱۴ هزار نفر آنها در استخدام آموزش و پرورش هستند.

حسینی پور یادآور شد: در مجموع تعداد کارمندانی که بودجه آنها از محل منابع استانی تامین می شود، پنج هزار نفر هستند و حقوق و مزایای سایر کارمندان استان از محل بودجه‌های ملی تامین می شود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه جمع آوری، تولید و پردازش آمار را در دستور کار داریم، عنوان کرد: آمار به دست آمده بر اساس قانون محرمانه است و اطلاعات و آمار مردم در اختیار سایر سازمان‌ها قرار نمی گیرد.

هیچ بهره برداری از اطلاعات مردمی توسط سایر دستگاه‌ها نمی‌شود

محمد حمید فخرالدینی خاطرنشان کرد: آمار و اطلاعات مردم تنها به منظور جمع‌بندی‌های آماری استان مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ بهره برداری دیگری از آن نمی شود که این مهم باید توسط اصحاب رسانه فرهنگ سازی شود.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به سرفصل‌های بودجه ای استان اظهار داشت: یزد امسال ۶۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی، ۹۱.۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ۱۱۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات مصوبه ماده ۱۸۰ بودجه دارد.

محمدرضا نبی با اشاره به اینکه هر یک از این سرفصل‌ها چه بخش‌هایی از هزینه‌های استان را تامین می کند، عنوان کرد: در پروژه‌هایی نظیر بیمارستان رهنمون، هم اعتبارات استانی و هم اعتبارات ماده ۱۸۰ مورد استفاده قرار می گیرد که این بیمارستان با استفاده از منابع این دو سرفصل، تکمیل شده و در دهه فجر امسال بهره برداری می شود.

تخصیص ۷.۴ میلیارد تومان برای خط انتقال آب استان یزد

وی یادآور شد: از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ همچنین مبلغ هفت ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان برای خط انتقال آب یزد هزینه می شود.

نبی، دیگر هزینه‌های صورت گرفته از این محل را مربوط به تجهیز بیمارستان‌های اردکان و میبد، آبرسانی به ۹ شهرستان استان یزد، احداث زیرگذر میبد و ... دانست.

رئیس روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد نیز در این نشست از آغاز فعالیت سایت این سازمان پس از یک سال از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد و اظهار داشت: اخبار، اطلاعات، آمار و تحلیل‌های اقتصادی سازمان از این پس از طریق سایت قابل پیگیری است.

مسعود طوفان عنوان کرد: این سایت تنها یک سایت خبری نیست و اطلاعات آماری مورد نیاز رسانه‌ها و محققان نیز در آن گنجانده شده است.