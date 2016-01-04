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۱۴ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۵

مدیر عامل صندوق احیا خبر داد؛

واگذاری ۲۰ بنای تاریخی دیگر در ۱۲ استان کشور

واگذاری ۲۰ بنای تاریخی دیگر در ۱۲ استان کشور

مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی گفت: پیرو مصوبه هیئت دولت برای واگذاری بناهای تاریخی و فرهنگی و با تصمیم هیئت مدیره صندوق ۲۰ بنا در مرحله دوم واگذار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی(صابتا)، محمدرضا پیونده گفت: این صندوق، ۲۰بنای یاد شده را از طریق مزایده عمومی دو مرحله ای به صورت قرارداد سرمایه گذاری در مرمت، احیاء، نگهداری و واگذاری حق بهره برداری، واگذار می کند.

وی افزود: برآورد میزان سرمایه گذاری برای مرمت و احیاء بناهای تاریخی یاد شده،  ۲۲۴ میلیارد ریال و میانگین مدت قرارداد ها ۱۵ سال است، همچنین کاربری های فرهنگی، اقامتی و پذیرایی به منظور بهره برداری برای ۲۰بنای یاد شده تعیین شده است.

مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، یادآور شد: اتاق آیینه، خانه حفیظی ها، قلعه امیر مفخم(دزک) و بخش اندرونی و بهاربند قلعه چالشتر در استان چهار محال و بختیاری، بناهای حمام خان وحمام عبدالخالق در استان کردستان، خانه صادقی و حمام پیرزرگر در استان اردبیل، گراند هتل و کاروانسرای آوج در استان قزوین، منزل و ساباط مستوفی و خانه شریف در استان خراسان جنوبی وکاروانسرای پیام و حمام کردشت در استان آذربایجان شرقی، خانه جعفرزاده در استان خراسان رضوی، خانه فیض مهدوی در استان کرمانشاه، مجموعه باقری در استان گلستان، حمام قلعه در استان همدان، مجموعه چرخاب اردکان در استان یزد و خانه امینیان در استان کرمان در مرحله دوم مزایده ها واگذار می شوند.

 

کد مطلب 3016919
فاطمه کریمی

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