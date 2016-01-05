پیکر مطهر یک شهید تازه احراز هویت شده در آمل تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیفیان عمران رئیس بنیاد شهید آمل ظهر سهشنبه در حاشیه مراسم تشیع پیکر شهید بیژن حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه شهید حافظی سرباز وظیفه از لشکر ۳۰ ارتش جمهوری اسلامی ایران در گرگان بود، بیان کرد: این شهید والامقام در تاریخ سوم آبان ماه ۱۳۵۹ بین آبادان و ماهشهر توسط نیروهای بعثی به اسارت رفت.
وی تصریح کرد: یک سال پس از اسارت این شهید مسئولان عراقی گفته بودند که این شهید جزو ۱۰ اسیر ایرانی بوده که از بند اسارت آزادشده است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران آمل بابیان اینکه شهید حافظی در سال ۹۰ در تفحص انجامشده پیدا میشود، گفت: این شهید بهعنوان شهید گمنام در سال ۹۰ در بهشتزهرای تهران تشیع و خاکسپاری شد.
سیفیان بیان کرد: پس از انجام آزمایشها مختلف DNA در تهران و با توجه به دریافت آزمایشDNA از خانواده شهدای مفقودالجسد نتایج بهدستآمده پس از تطبیق لازم در داخل و خارج کشور حاصل شد تا هویت شهید بیژن حافظی اعلام شود.
این مسئول ادامه داد: با پیگیریهای صورت گرفته و کسب مجوز شرعی توسط نماینده ولیفقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران این شهد والامقام امروز در گلزار شهدای آستان امامزاده ابراهیم آمل تشیع و خاکسپاری شد.
پیکر بیژن حافظی بر روی دستان مردم ولایت مدار شهرستان آمل تشیع و در گلزار شهدای آستان امامزاده ابراهیم شهرستان آمل خاکسپاری شد.
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