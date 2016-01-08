به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه‌های امروز نماز جمعه ابرکوه با اشاره به فتنه‌گری‌های دولت عربستان و حوادث جهان اسلام اظهار داشت: در سطح بین‌المللی و جهان اسلام، حکام بی‌تجربه عربستان که منافع و بقای خودشان را در ترویج فتنه‌گری و اختلاف‌افکنی مذهبی و طايفه‌ای می‌بینند، با هدف مقابله با جایگاه و پایگاه ایران اسلامی، روحانی مجاهد و پیشوای شیعیان آن کشور را با قساوت و بی رحمی تمام و بدون جرم و گناه به شهادت رساندند و به‌ یقین خون این شیخ شهید دامن‌گیر این نابخردان ظالم خواهد شد.

وی افزود: این‌ها در اقدام دیوانه‌وار دیگری با هدف فرار رو به‌جلو برای نجات از چالش هايی که برای خود درست کرده‌اند، اقدام به قطع یک‌جانبه روابط دیپلماتیک با ایران کردند و چند کشور کر و کور عرب هم از آنان دنباله‌روی کورکورانه کردند.

حسینی ادامه داد: اما آل یهود سعودی بدانند که سرانجام بازی با آتش سوختن و خاکستر شدن خودشان است که مادر ترور و خیانت، کودک کشی و آدم سوزی و ویرانگری با جنگ مستقیم و نیابتی با امت اسلامی هستند و با این جنایت‌ها، به گور خودکنده خود نزدیک‌تر می‌شوند.

خطیب جمعه ابرکوه اضافه کرد: ننگ و نفرین بر سازمان مللی که این حکومت جلاد را که ظرف یک روز ۴۷ معترض شیعه را به جرم حق‌خواهی و امر به‌ معروف و نهی از منکر به شهادت می‌رساند را عضو شورای حقوق بشر خود کرده است.

وی تأکید کرد: واقعا حکومت دنیا حکومت جنگل است و به طور قطع دنیا این جنایت آل یهود سعودی را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت و نمازگزاران نیز امروز پس از نماز جمعه مراتب انزجار خود را از جنایتکاران آل سعود با قدرت و صلابت نشان می‌دهند.

حسینی با اشاره به اهداف شیطانی آمریکا گفت: این‌ها در آستانه اجرايی شدن برجام برای مراحل پسابرجام و نیز در آستانه انتخابات ایران می‌خواهند فضاسازی و کشور را دچار التهابات سیاسی و اقتصادی كرده و عوامل نفوذ را مأمور به نافرمانی مدنی کنند.

وی افزود: اینجا است که امت اسلام و ملت ایران پی به حکمت و بصیرت در مواضع و سخنان رهبری می‌برند و امروز همه به این نتیجه رسیده‌اند که آمریکا هرگز قابل‌ اعتماد نیست و مواضع آنان خصمانه و ناجوانمردانه است.

حسینی ادامه داد: نشانه‌های این مسئله نیز اکنون کاملا مشهود است که هنوز به‌ روز اجرای برجام نرسیده‌ایم، کنگره آمریکا و کاخ سفید نقشه می‌کشند و هشت تحریم خطرناک را در قالب طرح در دستور کار و تصویب خود قرار می‌دهند و به دنبال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هستند.

وی تأکید کرد: ایران در قضیه برجام حسن نیت داشته و دارد و انتظار داشت که تحریم‌های ظالمانه برداشته شود اما آمریکا ثابت کرد که هدفي جز سوء نیت و بدخواهی ندارد و تحریم‌های خطرناک‌تری را علیه سپاه نیروهای تأثیرگذار در داخل و خارج در دستور کار دارد که ملت ایران درس دشمن را خوانده است و با حضور آگاهانه خود در صحنه انتخابات، مشت محکم و آهنین خود را بر دهان آمریکا و هم پيمانانش خواهند کوبید.