به گزارش خبرنگار مهر، حمید خمجانی در جمع خبرنگاران درباره اتفاقات پیش آمده در بازی بسکتبال تیم های شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام اظهار کرد: بازی خوبی بود اما تماشاگران سنگ اندازی کردند و از آنجایی که نمی توانستیم جلوی پرتاب سنگ را بگیریم آنها را به بیرون سالن هدایت کردیم و پس از آنکه آرامش برقرار شد، بازی را به پایان رساندیم.

خمجانی افزود: پرتاب سنگ به داخل زمین ممکن بود به سر و صورت بازیکنان تیم شهرداری برخورد کند و در این میان یکی از این سنگ ها را بازیکن خارجی پتروشیمی به سوی تماشاگران پرتاب کرد که کارش اشتباه بود.

وی درباره مخالفت کادرفنی پتروشیمی با ادامه بازی در آن شرایط، بیان کرد: من تا جایی که بتوانم بازی را تعطیل نمی کنم و در حالی که ۵۱ ثانیه به پایان وقت مانده بود از تماشاگران خواستیم سالن را ترک کنند تا بازی از سر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: ما به سود تیم گرگان کار کردیم و اگر بازی را نیمه کاره باقی می گذاشتیم، نتیجه ۲۰ بر صفر به سود تیم پتروشیمی می شد.

ناظر این بازی درباره رفتار تماشاگران تصریح کرد: تماشاگران بسکتبال گرگان در ایران بهترین هستند و بسکتبال را بسیار خوب می فهمند اما در این بازی سنگ اندازی کردند.

به گفته خمجانی، گزارش اتفاقات این بازی به فدراسیون ارسال می شود و تصمیم گیری درباره حواشی و اعلام رای برعهده کمیته انضباطی خواهد بود.

گفتنی است؛ از هفته بیست و یکم لیگ برتر بسکتبال بازی تیم های شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام با نتیجه ۸۴ بر ۷۳ به سود تیم میهمان به پایان رسید. این بازی به علت حواشی بسیار زیاد سه بار متوقف شد و در نهایت بدون حضور تماشاگران پایان یافت.