به گزارش خبرنگار مهر، در این اجلاس که مقامات ارشد دولتی و هوانوردی ایران و مهمانان بینالمللی از سازمانهای مطرح هوانوردی و مسافرتی حضور دارند، چشمانداز توسعه بازار ایران در شرایط پساتحریم بررسی میشود.
یکی از اهداف اصلی اجلاس، فراهم آوردن امکان تماس نزدیک صاحبان صنایع هوانوردی جهان و ایران و سرمایهگذاران این حوزه در یک فرصت کوتاه است، چرا که تحریمهای هوانوردی در چند دهه گذشته باعث شد که صنعت هوانوردی ایران نتواند ارتباط لازم و سالمی را با شرکای خارجی برقرار کند.
براساس تحقیقات کاپا، ظرفیت اقتصادی ایران در حدود ظرفیت اقتصادی ترکیه و استرالیا است که دارای ۵۰۰ تا ۶۰۰ هواپیما در ناوگان هوایی خود هستند در حالی که ناوگان تجاری صنعت هوانوردی ایران تنها دارای ۱۳۵ فروند هواپیما است.
اجلاس بزرگ هوانوردی ایران امروز و فردا در تهران برگزار میشود.
نظر شما