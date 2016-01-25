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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۵۵

در پیام‌هایی جداگانه؛

روسای کتابخانه ملی و نهاد کتابخانه‌ها درگذشت نجفی را تسلیت گفتند

روسای کتابخانه ملی و نهاد کتابخانه‌ها درگذشت نجفی را تسلیت گفتند

علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی و سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در پیام‌هایی جداگانه، درگذشت ابوالحسن نجفی، زبانشناس و مترجم را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در پیامی درگذشت استاد ابوالحسن نجفی زبانشناس و مترجم نام آشنای ایران را به خانوادۀ محترم ایشان و جامعۀ علمی و فرهیختگان کشور تسلیت گفت و برای آن مرحوم طلب آمرزش و مغفرت کرد.

متن پیام تسلیت دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

استاد ابوالحسن نجفی زبانشناس و مترجم نام آشنای ایران که بی گمان یکی از مهم ترین پاسداران میراث ماندگار زبان و ادبیات فارسی بود؛ پس از سالها تلاش و تحقیق و پژوهش، چشم از جهان فرو بست. اینجانب از طرف خود و جامعه کتابداران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، درگذشت این استاد بزرگ را به خانوادۀ محترم ایشان و جامعۀ علمی و فرهیختگان کشور تسلیت می‌گویم و برای ایشان علّو درجات و برای بازماندگان صبر و سلامت را از پروردگار متعال خواستارم.

بر اساس این گزارش و به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی طی پیامی درگذشت ابوالحسن نجفی مترجم و زبان شناس پیشکسوت را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت صالحی امیری به شرح ذیل است:

درگذشت چهره پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی و مترجم چیره دست، مرحوم استاد ابوالحسن نجفی را به جامعه ادبی کشور و اهالی فرهنگ و عموم فرهیختگان و اندیشمندان صمیمانه تسلیت می گویم. آن مرحوم که از اعضای پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود، خالصانه و با عشق و علاقه مثال زدنی بیش از نیم قرن به خدمت و تلاش و ممارست در حوزه زبان شناسی و حفظ و پاسداری زبان و ادبیات فارسی پرداخت که حاصل آن ده ها جلد اثر ارزشمند تألیفی و ترجمه ای است که بی شک چراغ راه آیندگان خواهد بود. اینجانب این ضایعه اسفناک را به خانواده آن مرحوم، آشنایان، شاگردان و عموم علاقمندان به آن استاد فرزانه و جامعه ادبی و فرهنگی تسلیت عرض نموده و از خدای متعال رحمت و غفران الهی برای آن مرحوم مسألت می نمایم.

بر اساس همین گزارش، استاد ابوالحسن نجفی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر گروه ادبیات تطبیقی این فرهنگستان، بعد از ظهر روز جمعه، دوم بهمن‌ ۱۳۹۴ درگذشت.

کد مطلب 3032969

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