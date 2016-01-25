به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در پیامی درگذشت استاد ابوالحسن نجفی زبانشناس و مترجم نام آشنای ایران را به خانوادۀ محترم ایشان و جامعۀ علمی و فرهیختگان کشور تسلیت گفت و برای آن مرحوم طلب آمرزش و مغفرت کرد.

متن پیام تسلیت دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

استاد ابوالحسن نجفی زبانشناس و مترجم نام آشنای ایران که بی گمان یکی از مهم ترین پاسداران میراث ماندگار زبان و ادبیات فارسی بود؛ پس از سالها تلاش و تحقیق و پژوهش، چشم از جهان فرو بست. اینجانب از طرف خود و جامعه کتابداران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، درگذشت این استاد بزرگ را به خانوادۀ محترم ایشان و جامعۀ علمی و فرهیختگان کشور تسلیت می‌گویم و برای ایشان علّو درجات و برای بازماندگان صبر و سلامت را از پروردگار متعال خواستارم.



بر اساس این گزارش و به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی طی پیامی درگذشت ابوالحسن نجفی مترجم و زبان شناس پیشکسوت را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت صالحی امیری به شرح ذیل است:

درگذشت چهره پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی و مترجم چیره دست، مرحوم استاد ابوالحسن نجفی را به جامعه ادبی کشور و اهالی فرهنگ و عموم فرهیختگان و اندیشمندان صمیمانه تسلیت می گویم. آن مرحوم که از اعضای پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود، خالصانه و با عشق و علاقه مثال زدنی بیش از نیم قرن به خدمت و تلاش و ممارست در حوزه زبان شناسی و حفظ و پاسداری زبان و ادبیات فارسی پرداخت که حاصل آن ده ها جلد اثر ارزشمند تألیفی و ترجمه ای است که بی شک چراغ راه آیندگان خواهد بود. اینجانب این ضایعه اسفناک را به خانواده آن مرحوم، آشنایان، شاگردان و عموم علاقمندان به آن استاد فرزانه و جامعه ادبی و فرهنگی تسلیت عرض نموده و از خدای متعال رحمت و غفران الهی برای آن مرحوم مسألت می نمایم.

بر اساس همین گزارش، استاد ابوالحسن نجفی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر گروه ادبیات تطبیقی این فرهنگستان، بعد از ظهر روز جمعه، دوم بهمن‌ ۱۳۹۴ درگذشت.