به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله ایوبی معاون وزیر و رئیس سازمانی سینمایی طی حکمی فرید فرخنده کیش رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران را به عنوان دبیر سی و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران منصوب کرد.
سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران آذر ماه ۱۳۹۵ در تهران برگزار خواهد شد.
فرخندهکیش پیش از این و در مقام مدیرعامل انجمن سینمای جوانان که متولی برپایی جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز است، علیرضا کریمی صارمی را به عنوان مدیر سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران منصوب کرده بود.
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