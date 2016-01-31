پیشنهاد یک میلیون و۹۱۴هزار تومانی برای طرح ترافیک یک ساله

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب یک فوریت نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی گفت: هنوز به طور دقیق این لایحه بررسی نشده، اما پیشنهاد شهرداری برای افزایش قیمت کرایه‌های تاکسی حدود ۲۰ درصد است که اعضای شورا همانند هر سال با افزایش کرایه‌ها متناسب با نرخ تورم موافقت خواهند کرد.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به بررسی لایحه اخذ عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک، گفت: این لایحه در کمیسیون عمران بررسی و به تصویب رسیده و در جلسه امروز شورای شهر تهران در خصوص آن رای‌گیری خواهد شد.

قناعتی با اشاره به جزئیات نرخ آرم طرح ترافیک در سال ۹۵ گفت: افرادی که ۹۰ روز مشخص را برای حضور در محدوده طرح ترافیک انتخاب کنند، ۴۸۶ هزار تومان (بر اساس فرمول ۹۰×۳۰۰× ۱/۰.۸) پرداخت خواهند کرد.

وی ادامه داد: افرادی که از ۹۰ روز تا ۱۹۰ روز را انتخاب کنند، یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان (بر اساس فرمول ۱۹۰×۳۰۰۰× ۲%) و همچنین افرادی که از ۱۹۰ تا ۲۹۰ روز را انتخاب کنند یک میلیون و ۹۱۴ هزار تومان پرداخت خواهند کرد. همچنین افرادی که به طور شناور ۹۰ روز خود را انتخاب کرده و روزهای خود را مشخص نکرده‌اند ۷۲۹ هزارتومان (۴۸۶۰۰۰×۱.۵%) باید پرداخت کنند.

به گفته قناعتی، درآمد حاصل از اخذ عوارض از تردد در محدوده طرح ترافیک صرف کمک به حمل و نقل ریلی به ویژه مترو خواهد شد.