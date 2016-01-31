جزئیات جدید از کشف ۲ هزار یخچال‌ ساید قاچاق

عزیزالله کناری در گفتگو با مهر با اعلام جزئیات جدید از کشف یک محموله بزرگ قاچاق یخچال‌های ساید بای ساید در بندر شهید رجایی گفت: ۵۲ کانتینر ۴۰ فوت روز گذشته توسط ماموران گمرک شهید رجایی کشف شد که در این کانتینرها، بیش از ۲ هزار دستگاه یخچال وجود دارد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان با بیان اینکه البته تاکنون از این تعداد کانتینر ۱۰ کانتینر مورد بازبینی قرار گرفته که در تمامی آنها محموله یخچال قاچاق وجود داشته است، افزود: بقیه کانتینرها در حال بازبینی است و ممکن است که کالاهای دیگری نیز غیر از یخچال در آنها جاسازی شده باشد.

وی اعلام کرد: ارزش هر یک از یخچال‌های شناسایی شده اگر ارزان حساب کنیم، حدود ۵ میلیون تومان است و شرکتی رسمی آن را وارد کرده، منتها این واردات به نام قطعات یخچال اظهار شده که تعرفه و حقوق گمرکی آن حدود ۷ درصد است اما چنانچه به درستی اظهار می‌شد، ۷۶ درصد به آن تعرفه گمرکی تعلق می‌گرفت.

کناری خاطرنشان کرد: بر این اساس حدود دو میلیارد تومان حقوق دولتی از طریق این اظهار نادرست در حال ضایع شدن بود که جلوی آن گرفته شد. مبدأ این یخچال‌ها کشور کره جنوبی با مارک «دوو» بوده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان با اعلام اینکه واردکنندگان این کالاها یک باند بودند، گفت: در حال حاضر در حال بررسی‌های بیشتری در این زمینه و افراد مرتبط با این موضوع هستیم.

یک باند قاچاق کالا در پوشش واردات قانونی لوازم و قطعات تولید یخچال، اقدام به قاچاق یخچال خارجی می‌کرد که روز گذشته در گمرک جنوب کشور (گمرک شهیدرجایی) این محموله بزرگ کشف و ضبط شده است.

برخی مسئولان گمرک ایران هم در گفتگوی کوتاه با مهر، کشف این محموله‌ بزرگ قاچاق یخچال را تائید کردند. این محموله بزرگ قاچاق در قالب ۵۲ کانتینر در حال ورود به داخل کشور بوده است اما با کشف آن از نظر گمرک قاچاق محسوب می‌شود.

این باند قاچاق کالا سعی کرده بود که با جاسازی یخچال‌های خارجی در پشت کانتینرها و قرار دادن قطعات و لوازم تولید یخچال در جلوی کانتینر آن را به داخل کشور وارد کند.

در این شیوه سه ردیف قطعات در جلوی کانتینر قرار گرفته و در پشت این سه ردیف یخچال‌های «ساید بای ساید» جاسازی شده بودند.

در حال حاضر تعرفه واردات یخچال خارجی ۶۴ درصد و واردات قطعات ۷ درصد است، ضمن اینکه ارز دولتی برای حمایت از تولید داخلی به قطعات وارداتی یخچال تعلق می‌گیرد اما به یخچال ساخته شده وارداتی تعلق نمی‌گیرد.

هم‌اکنون گمرک ایران و دستگاه‌های ذی‌ربط دیگر در حال بررسی این موضوع هستند که چه کسانی و چه شبکه هایی در ارتباط با ورود قاچاقی این محموله به داخل کشور دخیل می‌باشند.