برنامه سومین روز کاخ جشنواره/ مردی در غبار ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۱۴ بهمن ماه در سومین روز از نمایش فیلم ها در کاخ جشنواره سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، ۵ فیلم «همراه با فرات»، «قیچی»، «ابد و یک روز»، «هفت ماهگی» و «ایستاده در غبار» به نمایش گذاشته می شود.

مستند «همراه با فرات» به کارگردانی فرشاد اکتسابی ساعت ۱۴:۳۰ در بخش سینما حقیقت در کاخ جشنواره نمایش داده می شود. در خلاصه داستان این مستند آمده است: روايتی است از نگاه يک فيلمساز جوان که پس از سال‌ها دوری، به سرزمين مادری‌اش «عراق» باز می‌گردد تا فيلمی در خصوص تاريخ کشورش بسازد.

فیلم «قیچی» به کارگردانی کریم لک زاده، ساعت ۱۶ در بخش «هنر و تجربه» نمایش داده می شود. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: راما برای رهایی از حکمی که ممکن است در آخرین دادگاهش علیه او صادر شود، تصمیم می گیرد در اولین فرصتی که به دست می آورد به جنوب کشور بگریزد و به هر نحوی که شده از کشور خارج شود. از همین لحظه سفر پرمخاطره او آغاز می شود.

عباس غزالی، بهزاد دورانی، سروش صحت، محمدرضا داودنژاد، مونا محمود زاده و سونیا سنجری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

ساعت ۱۸:۳۰ فیلم سینمایی «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی در دو بخش نگاه نو و سودای سیمرغ نمایش داده می شود. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «ابد و یک روز»، یک حکم قضایی است که مثل حبس ابد است و با این فرق که غیر قابل عفو می باشد.

از جمله بازیگران این فیلم می توان به پیمان معادی، نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، ریما رامین فر، شبنم مقدمی، شیرین یزدان بخش، معصومه رحمانی، مهدی قربانی، محمد علیمحمدی، اسماعیل گرجی و امیررضا فلاح اشاره کرد.

فیلم سینمایی «هفت ماهگی» به کارگردانی هاتف علیمردانی ساعت ۲۱ در بخش سودای سیمرغ به نمایش گذاشته می شود. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: گاهی پیش از آن که بدانی، خیلی زود دیر می شود.

حامد بهداد، باران كوثری، پگاه آهنگرانی، هانيه توسلی، احمد مهران فر، فرشته صدرعرفايی، بهناز جعفری، محمدرضا علیمردانی و رضا بهبودی از بازیگران این فیلم هستند.

آخرین فیلم که در روز سوم سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد نمایش داده می شود، «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان است که ساعت ۲۲:۳۰ در بخش سودای سیمرغ و نگاه نو نمایش داده می شود. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: احمد که عصیان نوجوانی اش را در سکوت گذرانده، فرمانده لشگری می شود که باید در دروازه های خرمشهر با دشمن بجنگند اما سرنوشت او فرسنگ ها دور از مرز ایران رقم می خورد.

هادی حجازی فر در نقش احمد متوسلیان ایفاگر نقش اصلی این فیلم سینمایی و امیرحسین هاشمی، ابراهیم امینی و عماد محمدی از دیگر بازیگران اصلی پروژه هستند.