ضرورت تقویت موسیقی ارزشی برای مقابله با هجمه های دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمی زنگنه عصر چهارشنبه در مراسم اختتامیه مرحله استانی دومین جشنواره آواهای حماسی و انقلابی سازمان بسیج هنرمندان تحت عنوان «ترنم بیداری» که در محل تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به ابعاد وجودی انسان گفت: بسیاری از هنرها می توانند در تعالی روح و جسم انسان اثرگذار باشند ویکی از این هنرها هنر موسیقی است که می تواند روح انسان را تلطیف کند.

وی افزود: به فرموده مقام معظم رهبری یک موسیقی خوب گاه می تواند یک ملت را بیدار کند و این موسیقی است که می تواند باعث کمال آدمی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، موسیقی دیگر را موسیقی لهوانی دانست که در مقابل موسیقی ارزشی قرار دارد.

وی تاکید کرد: در جایی که ما مورد هجمه موسیقی های لهوانی قرار داریم باید موسیقی ارزشی را که کمال روح آدمی را به دنبال دارد تقویت کنیم.

رحیمی زنگنه اثر گذاری موسیقی را در نتیجه چگونگی پذیرش آن از سوی افراد دانست و تصریح کرد: بخش عمده ای از تاثیر موسیقی به خود آدمی برمی گردد و اوست که تعیین می کنند موسیقی چه تاثیری بر روح او بگذارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان این جشنواره گفت: حرکت بسیج در این زمینه بسیار حرکت خوب و موثری است و می توان با بهره گیری از این ظرفیت، توان و استعداد بسیج به تقویت هنرهایی که با سنت و آداب ایرانی اسلامی ما مرتبط است و آن را معرفی می کند پرداخت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، ورود بسیج به عرصه هنر را زمینه ساز تولید آثار فاخر و تقویت هنر متعهد دانست.

وی یادآوری و تاکید کرد: ما باید تولیدات هنری متناسب با نیاز روز تولید کنیم و ذائقه جوانان را به سمت تولیدات ارزشی سوق دهیم تا مورد هجمه تولیدات دشمنان قرار نگیرند و اگر این اتفاق بیفتد دیگر جوان ما به این سمت و سو نخواهد رفت.