«پوتین» میزبان «هنری کیسینجر» خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه امروز چهارشنبه میزبان «هنری کیسینجر» وزیر امور خارجه اسبق آمریکا خواهد بود.

وی در این باره گفـت: دیدار امروز در ادامه گفتگوهای دوستانه ای انجام می گیرد که از قدیم الایام بین پوتین و کیسینجر وجود داشته است.

وی ادامه داد: رئیس جمهوری روسیه از فرصت به دست آمده برای بحث پیرامون مسائل جاری در حوزه سیاست خارجی و همچنین تبادل نظر درباره چشم انداز پیشرفت های بیشتر، استقبال می کند.

از هنری کیسنیجر به عنوان یکی از استراتژیست‌های ارشد آمریکا و مروج دیپلماسی «شاتل» یاد می شود. اين نوع سياست خارجی صورتی از ميانجیگری است كه از طرف مأمور ديپلماتيک به نفع دو يا چند دولت كه قادر نيستند يا تمايل ندارند در دور يک ميز مذاكره بنشينند، اعمال می‌شود.

همزمان، کاخ کرملین اعلام کرد که پوتین امروز چهارشنبه میزبان «هورست سیهوفر» نخست وزیر ایالت «باواریا» آلمان خواهد بود.

پسکوف در توضیح اهمیت این دیدار گفت: علیرغم همه محدودیت های موجود و صرف نظر از برخی مشکلات حاکم بر مناسبات مسکو – برلین، روابط اقتصادی از جایگاه بسیار مهمی برای مسکو و شرکای آلمانی برخوردار است.