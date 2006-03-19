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۲۸ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۰۴

رئيس مركز گفتگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي:

" گفتگو" راهكاري براي رفع مشكلات امروز جهان است

" گفتگو" راهكاري براي رفع مشكلات امروز جهان است

جمهوري اسلامي ايران به موازات روابط سياسي و اقتصادي خود، همواره به گفتگوي بين اديان توجه ويژه اي دارد، چرا كه اعتقاد داريم بهترين راهكار براي رفع مشكلات امروز جهان، گفتگو است .

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان عبدالمجيد ميردامادي رئيس مركز گفتگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در مراسم پاياني اجلاس بين المللي تعامل سازنده اديان، مشكلات جهان امروز را ناشي از عدم تفاهم فرهنگي اديان و جوامع مختلف از يكديگر اعلام كرد و گفت: با توجه به اين معضل، براي رفع مشكلات فعلي مي بايست گفتگوي بين اديان را گسترش داده، آنرا تعميق بخشيد تا نزديكي هر چه بيشتر جوامع و برقراري صلح جهاني را شاهد باشيم .

وي  رفع سوء تفاهمهاي موجود در تاريخ، ضرورت تعامل و تفاهم اديان را از محورهاي مهم و اساسي اجلاس بين المللي تعامل سازنده اديان اعلام كرد كه از سوي شركت كنندگان نيز مورد تأكيد قرار گرفته و توجه به آنها از جمله عوامل رفع تنشها و برخوردهاي دنياي امروز اعلام شده است .

ميردامادي در پايان گفت: بحث تفاهم اديان بايد در يك منطقه جغرافيايي خاص مورد بررسي قرار گيرد و براي اين منظور نيز مي بايست يك مجمع بزرگ از علماي ديني تشكيل و فعال شود، اين اقدام راهكاري براي رسيدگي به اوضاع روز دنيا و رفع مشكلات موجود است .

کد مطلب 304736

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