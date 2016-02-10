عضو کارگروه تخصصی پزشکی فرهنگستان زبان فارسی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر حسن فرسام، استاد پیشکسوت داروسازی کشور و عضو کارگروه تخصصی پزشکی و علوم دارویی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در سن ۸۳ سالگی درگذشت.

زنده‌یاد فرسام (۱۳۱۱-۱۳۹۴ش)، استاد شیمی دارویی دانشکدۀ داروسازی دانشگاه تهران، عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم پزشکی، عضو انجمن دانشمندان علوم دارویی آمریکا و نیز مشاور ادواری سازمان جهانی بهداشت (WHO) بود.

وی علاوه بر ۱۰۰ مقاله علمی انگلیسی و فارسی و همین تعداد مقالۀ کوتاه برای همایش‌های خارجی و داخلی و چند کتاب و بیش از ۱۰۰ پایان‌نامۀ عمومی و تخصصی داروسازی و چندین طرح تحقیقاتی، و علاوه بر کسب عناوین مختلفی چون استاد نمونۀ کشوری و پژوهشگر برتر، در پرورش چند نسل از تأثیرگذارترین افراد جامعه که امروز در سمت‌های مختلفی مشغول خدمت هستند نقش اساسی ایفا کرد.

فرسام علاوه بر اخذ عالی‌ترین مدارک در زمینۀ شیمی دارویی، در رشته‌های انگل‌شناسی، مالاریاشناسی و علوم آزمایشگاهی نیز تحصیل کرده بود. غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیامی درگذشت این استاد فرهیخته را به جامعۀ پزشکی و علمی و خانوادۀ آن مرحوم تسلیت گفته است. متن پیام مذکور بدین شرح است:

إنّا لله و إنّا إلیه راجعون

فرهنگستان زبان و ادب فارسی درگذشت استاد گرامی، جناب آقای دکتر حسن فرسام را که از اعضای مفید و مؤثر در گروه واژه‌گزینی تخصصی پزشکی و علوم دارویی فرهنگستان زبان و ادب فارسی بودند، به جامعۀ علمی و خانوادۀ محترم ایشان تسلیت می‌گوید و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگانشان شکیبایی مسئلت می‌کند.