به گزارش خبرنگار پارلماني مهر متن كامل اين نامه به شرح ذيل است:
امروزه در سراسر جهان، تلاش براي صلح و دوستي ملتها، گسترش ارزشهاي بشري و احترام و رعايت حقوق انساني به جرياني غيرقابل توقف تبديل شده است. كشور ما نيز ده ها سال پيش شاهد تلاش هاي خستگيناپذير بسياري براي تحقق آزاديهاي عمومي و خصوصي بوده است.
بيترديد هزاران زن و مرد ايراني براي برآورده شدن اين آمال تاريخي و تحقق بخشيدن به آرمانهاي متعالي ديني و بومي و تامين نيازهاي همه جانبه انسانها و كرامت انساني بر اساس آموزههاي فرهنگ غني ايراني - اسلامي، كه منادي صلح و دوستي و مدارا و مهرورزي است، كوشيده اند.
انقلاب اسلامي 1357 و حماسه دوم خرداد 1376 نيز در امتداد اين تلاشهاي پيگير و نستوهانه شكل گرفت.
خانم شيرين عبادي زن مسلمان، قاضي و حقوقدان كه در كسوت وكالت به دفاع از حقوق مردم، به ويژه زنان و كودكان پرداخته و در جهت دفاع از حقوق بشر گام برداشته، در شمار انسانهاي مسئول و درد آشنايي است كه با اعتقاد به عدم تعارض ميان اسلام و اهداف حقوق بشر، طي سه دهه اخير فعاليتها و پيگيري هاي مجدانه و موثري براي تحقق بخشيدن به اين اهداف داشته است.
انتخاب ايشان را به عنوان برنده جايزه صلح نوبل و فردي شاخص كه در جهان براي گسترش و تعميق صلح و مردم سالاري و ارتقاء هنجارهاي حقوق بشري بسيار كوشيده، به همه كساني كه براي عينيت بخشيد ن به ارزش هاي بشري تلاش ميكنند، به ويژه به جامعه زنان تبريك و تهنيت ميگوييم.
با تقدير از مواضع ايشان در ارتباط با عدم مغايرت اسلام با حقوق بشر و مردم سالاري و نيز دفاع از مردم فلسطين، اميدواريم اين انتخاب شايسته، به تقويت و استحكام صلح و مردمسالاري در جهان و در كشور ما ياري رساند.
در پايان جلسه علني امروز مجلس قرائت شد
نامه 179 نماينده مجلس درباره اهدا جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي
179 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با امضاي نامهاي كه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد، اهداي جايزه صلح نوبل را به شيرين عبادي تبريك گفتند.
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