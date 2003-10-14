نامه 179 نماينده مجلس درباره اهدا جايزه‌ صلح نوبل به شيرين عبادي

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر متن كامل اين نامه به شرح ذيل است:

امروزه در سراسر جهان،‌ تلاش براي صلح و دوستي ملت‌ها، گسترش ارزش‌هاي بشري و احترام و رعايت حقوق انساني به جرياني غيرقابل توقف تبديل شده است. كشور ما نيز ده ‌ها سال پيش شاهد تلاش‌ هاي خستگي‌ناپذير بسياري براي تحقق آزادي‌هاي عمومي و خصوصي بوده است.

بي‌ترديد هزاران زن و مرد ايراني براي برآورده شدن اين آمال تاريخي و تحقق بخشيدن به آرمان‌هاي متعالي ديني و بومي و تامين نيازهاي همه جانبه انسان‌ها و كرامت انساني بر اساس آموزه‌هاي فرهنگ غني ايراني - اسلامي، كه منادي صلح و دوستي و مدارا و مهرورزي است، كوشيده ‌اند.

انقلاب اسلامي 1357 و حماسه دوم خرداد 1376 نيز در امتداد اين تلاش‌هاي پيگير و نستوهانه شكل گرفت.

خانم شيرين عبادي زن مسلمان، قاضي و حقوقدان كه در كسوت وكالت به دفاع از حقوق مردم، به ويژه زنان و كودكان پرداخته و در جهت دفاع از حقوق بشر گام برداشته، در شمار انسان‌هاي مسئول و درد آشنايي است كه با اعتقاد به عدم تعارض ميان اسلام و اهداف حقوق بشر، طي سه دهه اخير فعاليت‌ها و پيگيري‌ هاي مجدانه و موثري براي تحقق بخشيدن به اين اهداف داشته است.

انتخاب ايشان را به عنوان برنده جايزه صلح نوبل و فردي شاخص كه در جهان براي گسترش و تعميق صلح و مردم ‌سالاري و ارتقاء هنجارهاي حقوق بشري بسيار كوشيده، به همه كساني كه براي عينيت بخشيد ن به ارزش‌ هاي بشري تلاش مي‌كنند، به ويژه به جامعه زنان تبريك و تهنيت مي‌گوييم.

با تقدير از مواضع ايشان در ارتباط با عدم مغايرت اسلام با حقوق بشر و مردم‌ سالاري و نيز دفاع از مردم فلسطين، اميدواريم اين انتخاب شايسته، به تقويت و استحكام صلح و مردم‌سالاري در جهان و در كشور ما ياري رساند.



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