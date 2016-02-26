به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «سومریه نیوز» عراق ضمن اشاره به مشارکت رهبر انقلاب در انتخابات روز جمعه هفتم اسفند به دعوت ایشان از رای دهندگان برای رای دادن بر اساس تدبیر و حکمت اشاره نمود.

شبکه سومریه نیوز اعلام کرد که آیت الله خامنه ای صبح روز جمعه در رای گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت کرده و مردم را به مشارکت در انتخابات با حسن نیت به منظور حمایت از استقلال کشور فراخواند.

این شبکه در پایگاه الکترونیکی خود به نقل از رهبر معظم انقلاب نوشت: انتخابات همواره مهم است و ما تمام مردم را به مشارکت در آن دعوت می کنیم. مردم ایران باید با رای مدبرانه خواسته های دشمنان جمهوری اسلامی را ناکام بگذارند.

سومریه نیوز همچنین به رقابت کاندیداها برای کسب ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی و ۸۸ کرسی مجلس خبرگان رهبری اشاره نموده است.

در همین حال پایگاه های عربی همچون المنار، المیادین، العهد و ... خبر تمدید چند ساعته مهلت زمان رای گیری در انتخابات روز جمعه به دلیل حضور انبوه رای دهندگان را مخابره کردند.