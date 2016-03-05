اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ صادرات نفت ایران به هند افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : صادرات نفت ایران به هند در ماه فوریه ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ۲۱ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز رسید.

نیوزنو : آمار بیکاری آمریکا در ماه فوریه ۴.۹ درصد اعلام شد که در ۸ سال اخیر کمترین رقم محسوب می شود.

رویترز : تولیدکنندگان نفت اوپک و غیر اوپک در ماه می (اردیبهشت ماه سال آینده) در «مسکو» نشست خواهند داشت.

نیوزنو : رشد اقتصادی جمهوری چک در ماه فوریه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۳ دهم درصد رشد نشان می دهد.

رویترز : پیش بینی می شود صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به اروپا به ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

نیوزنو : نرخ تورم اروگوئه در ماه فوریه به ۱۰.۲۳ درصد افزایش پیدا کرد که در ۱۲ سال اخیر بی سابقه است.

بلومبرگ : قیمت جهانی نفت از دریای پرتلاطم بی ثباتی در حال رفتن به ساحل ثبات است.

خبرگزاری فرانسه : تولید پنبه پاکستان ۳۴ درصد کاهش یافته است.

بلومبرگ : شاخص بورس چین در روز جمعه بیشترین افزایش از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون را تجربه کرد.

یاهو : احتمال می رود نرخ بهره بانکی در انگلیس به صفر برسد.

رویترز : افزایش بدهی در میان قطری ها در حال تبدیل شدن به یک نگرانی جدی است.

کلمبوپیچ : شاخص کسری تجاری سریلانکا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی ۸۲۷.۳ میلیون دلار اعلام شد.

رویترز : حجم تجارت مالزی در ماه ژانویه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۲.۸ درصد کاهش پیدا کرد.