  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۴۷

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ صادرات نفت ایران به هند افزایش یافت

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ صادرات نفت ایران به هند افزایش یافت

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : صادرات نفت ایران به هند در ماه فوریه ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ۲۱ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز رسید.

نیوزنو : آمار بیکاری آمریکا در ماه فوریه ۴.۹ درصد اعلام شد که در ۸ سال اخیر کمترین رقم محسوب می شود.

رویترز : تولیدکنندگان نفت اوپک و غیر اوپک در ماه می (اردیبهشت ماه سال آینده) در «مسکو» نشست خواهند داشت.

نیوزنو : رشد اقتصادی جمهوری چک در ماه فوریه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۳ دهم درصد رشد نشان می دهد.

رویترز : پیش بینی می شود صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به اروپا به ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

نیوزنو : نرخ تورم اروگوئه در ماه فوریه به ۱۰.۲۳ درصد افزایش پیدا کرد که در ۱۲ سال اخیر بی سابقه است.

بلومبرگ : قیمت جهانی نفت از دریای پرتلاطم بی ثباتی در حال رفتن به ساحل ثبات است.

خبرگزاری فرانسه : تولید پنبه پاکستان ۳۴ درصد کاهش یافته است.

بلومبرگ : شاخص بورس چین در روز جمعه بیشترین افزایش از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون را تجربه کرد.

یاهو : احتمال می رود نرخ بهره بانکی در انگلیس به صفر برسد.

رویترز : افزایش بدهی در میان قطری ها در حال تبدیل شدن به یک نگرانی جدی است.

کلمبوپیچ : شاخص کسری تجاری سریلانکا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی ۸۲۷.۳ میلیون دلار اعلام شد.

رویترز : حجم تجارت مالزی در ماه ژانویه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۲.۸ درصد کاهش پیدا کرد.

 

کد مطلب 3572259
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها