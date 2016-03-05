پیام امام جمعه و استاندار کرمانشاه به مناسبت درگذشت آیت الله طبسی

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله علماء نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه به مناسبت درگذشت حضرت آیت الله واعظ طبسی پیام تسلیتی صادر کردند.

متن این پیام مشترک به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فقدان فقیه ارجمند، حضرت آیت الله واعظ طبسی-نماینده ولی فقیه در استان خراسان و تولیت آستان قدس رضوی- که معتمد دیرین حضرت امام (ره) و یار صدیق مقام معظم رهبری بودند، ضایعه ای است که مصداق آن حدیث شریف نبوی ست که فرمودند «در گذشت عالم، رخنه ای است در اسلام که تا شب و روز در گردش است، هیچ چیز آن را جبران نمی کند».

بی گمان توفیق سالیان متمادی خدمت به زائرین بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام سعادتی است که موجب نجات از گمراهی در این جهان، و بهره مندی از آثار و برکات ارواح طیبه ی اهل بیت در جهان آخرت خواهد بود.

اینجانبان ضمن آرزوی علو درجات و غفران الهی برای آن مجاهد نستوه؛ این ضایعه اندوه بار را به ملت شریف ایران و بویژه به محضر مقام عظمای ولایت، جامعه شریف و معزز روحانیت کشور و بیت شریف آیت الله واعظ طبسی تسلیت عرض می نماییم.