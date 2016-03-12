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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۲۳

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا کاهش یافت

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا کاهش یافت

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

نیوزنو : بانک مرکزی اروپا بهره بانکی را از ۵ دهم درصد به صفر کاهش داد.

رویترز : نشست فریز نفتی در ۲۰ ماه جاری میلادی در روسیه برگزار نخواهد شد.

بلومبرگ : تولید نفت ایران از ابتدای سال جاری میلادی ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و در ماه فوریه با رسیدن به ۳.۲ میلیون بشکه در روز به بیشترین رقم در ۴ سال اخیر رسید.

رویترز : قرار است هند در نیمه دوم سال جاری میلادی ۱۳۲ هزار تن گاز «ال پی جی» از ایران وارد کند.

بلومبرگ : شرکت «جنرال الکتریک» آمریکا به دنبال بررسی فرصت‌های بازار نفت و گاز ایران است.

رویترز : قیمت جهانی طلا با یک دهم درصد کاهش به رقم یکهزار و ۲۷۰ دلار و ۲۰ سنت در هر اونس رسید.

 رویترز : حجم سفارشات ژاپن در ماه ژانویه ۳ درصد افزایش یافت.

خبرگزاری آلمان : نرخ تورم آلمان در ماه فوریه به صفر رسید.

رویترز : عدم توانایی باز پرداخت بدهی شرکت های آسیایی روبه افزایش است.

سی ان بی سی : انگیس نرخ تورم خود را در سال آینده میلادی ۱.۸ درصد هدف‌گذاری کرده است که در ۱۶ سال اخیر به عنوان پایین ترین رقم محسوب می شود.

بلومبرگ : کانادا برای اولین بار بستانکار آمریکا شد.

خبرگزاری فرانسه : یکی از بزرگترین کارخانجات تولید فولاد چین، ۵۰ هزار از کارمندان خود را تعدیل نیرو می کند.

رویترز : اززش پول ژاپن نسبت به هفته های گذشته در مقابل دیگر ارزهای اصلی، تقویت شده است.

 

کد مطلب 3578145
علیرضا کمندی

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