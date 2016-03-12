اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

نیوزنو : بانک مرکزی اروپا بهره بانکی را از ۵ دهم درصد به صفر کاهش داد.

رویترز : نشست فریز نفتی در ۲۰ ماه جاری میلادی در روسیه برگزار نخواهد شد.

بلومبرگ : تولید نفت ایران از ابتدای سال جاری میلادی ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و در ماه فوریه با رسیدن به ۳.۲ میلیون بشکه در روز به بیشترین رقم در ۴ سال اخیر رسید.

رویترز : قرار است هند در نیمه دوم سال جاری میلادی ۱۳۲ هزار تن گاز «ال پی جی» از ایران وارد کند.

بلومبرگ : شرکت «جنرال الکتریک» آمریکا به دنبال بررسی فرصت‌های بازار نفت و گاز ایران است.

رویترز : قیمت جهانی طلا با یک دهم درصد کاهش به رقم یکهزار و ۲۷۰ دلار و ۲۰ سنت در هر اونس رسید.

رویترز : حجم سفارشات ژاپن در ماه ژانویه ۳ درصد افزایش یافت.

خبرگزاری آلمان : نرخ تورم آلمان در ماه فوریه به صفر رسید.

رویترز : عدم توانایی باز پرداخت بدهی شرکت های آسیایی روبه افزایش است.

سی ان بی سی : انگیس نرخ تورم خود را در سال آینده میلادی ۱.۸ درصد هدف‌گذاری کرده است که در ۱۶ سال اخیر به عنوان پایین ترین رقم محسوب می شود.

بلومبرگ : کانادا برای اولین بار بستانکار آمریکا شد.

خبرگزاری فرانسه : یکی از بزرگترین کارخانجات تولید فولاد چین، ۵۰ هزار از کارمندان خود را تعدیل نیرو می کند.

رویترز : اززش پول ژاپن نسبت به هفته های گذشته در مقابل دیگر ارزهای اصلی، تقویت شده است.