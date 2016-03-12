اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:
نیوزنو : بانک مرکزی اروپا بهره بانکی را از ۵ دهم درصد به صفر کاهش داد.
رویترز : نشست فریز نفتی در ۲۰ ماه جاری میلادی در روسیه برگزار نخواهد شد.
بلومبرگ : تولید نفت ایران از ابتدای سال جاری میلادی ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و در ماه فوریه با رسیدن به ۳.۲ میلیون بشکه در روز به بیشترین رقم در ۴ سال اخیر رسید.
رویترز : قرار است هند در نیمه دوم سال جاری میلادی ۱۳۲ هزار تن گاز «ال پی جی» از ایران وارد کند.
بلومبرگ : شرکت «جنرال الکتریک» آمریکا به دنبال بررسی فرصتهای بازار نفت و گاز ایران است.
رویترز : قیمت جهانی طلا با یک دهم درصد کاهش به رقم یکهزار و ۲۷۰ دلار و ۲۰ سنت در هر اونس رسید.
رویترز : حجم سفارشات ژاپن در ماه ژانویه ۳ درصد افزایش یافت.
خبرگزاری آلمان : نرخ تورم آلمان در ماه فوریه به صفر رسید.
رویترز : عدم توانایی باز پرداخت بدهی شرکت های آسیایی روبه افزایش است.
سی ان بی سی : انگیس نرخ تورم خود را در سال آینده میلادی ۱.۸ درصد هدفگذاری کرده است که در ۱۶ سال اخیر به عنوان پایین ترین رقم محسوب می شود.
بلومبرگ : کانادا برای اولین بار بستانکار آمریکا شد.
خبرگزاری فرانسه : یکی از بزرگترین کارخانجات تولید فولاد چین، ۵۰ هزار از کارمندان خود را تعدیل نیرو می کند.
رویترز : اززش پول ژاپن نسبت به هفته های گذشته در مقابل دیگر ارزهای اصلی، تقویت شده است.
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