مهردخت قوپرانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دولت تدبیر و امید به ارتقای جایگاه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان توجه ویژه‌ای دارد که باید این امر در خراسان شمالی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت خراسان شمالی را زنان تشکیل می‌دهند اما تعداد پست‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که در اختیار زنان استان قرار می‌گیرد هیچ تناسبی با پست مردان در این حوزه ندارد.

قوپرانلو افزود: این روند با توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زنان استان مغایرت دارد که نیازمند بررسی و تامل بیشتری است.

وی با اشاره به اقدامات دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی به منظور ارتقای حایگاه زنان استان گفت: این اداره کل در استانداری به منظور شناسایی زنان فرهیخته استان بانک اطلاعاتی تشکیل داده است که سند جامع راهبردی زنان و خانواده را نیز به منظور رفع مشکلات این حوزه تدوین کرده است.

به گفته قوپرانلو تاکنون ۲۰۰ زن موفق نخبه علمی، دانشگاهی، مدیر ادارات و کارآفرینان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، قرآنی، ورزشی، هنری و اقتصادی در استان شناسایی شدند.

وی اظهار کرد: امروز نقش آفرینی زنان در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی، هنری، درمانی، بهداشتی و علمی برکسی پوشیده نیست و بانوان همپای مردان در جریان شکل گیری انقلاب اسلامی و دوران سازندگی نقش ویژه‌ای ایفا کرده‌اند.

قوپرانلو تاکید کرد: امروز باید بسترها و شرایط مناسبی برای عملیاتی کردن تصمیمات و نظرات بانوان فرهیخته در تمام عرصه‌ها فراهم شود.