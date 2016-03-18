امنیت ارکان اصلی رسیدن به توسعه پایدار در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله فاتحی ظهر امروز و در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: امنیت در عصر حاضر بک یک مسئله مهم در جهان تبدیل شده است و در سایه وجود این مولفه بسیار مهم است که کشورها به توسعه می رسند.

وی گفت: امنیت یکی از مهم‌ترین ارکان در رشد و توسعه هر جامعه‌ای است و نبود آن مانع هر نوع توسعه و حرکت روبه جلو در جامعه است و به همین دلیل مردم هم در این عرصه نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند.

معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی کردستان امنیت در استان را پایدار و مثال‌زدنی عنوان کرد و افزود: بخشی از این امنیت حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای نظامی و انتظامی در استان است.

وی با اشاره به دیگر مولفه های امنیت در استان کردستان بیان کرد: فرهنگ مردم استان کردستان به گونه‌ای است که ذاتا با جرم و جنایت مخالف هستند و این مهم نقش بسزایی در پایداری امنیت در این استان دارد.

فاتحی با بیان اینکه هر کدام از ما به اندازه توان در تولید و حفظ امنیت جامعه سهیم هستیم، گفت: ترویج امر به معروف و مقابله با منکرات در جامعه نقش مهمی در ارتقای امنیت و بالارفتن احساس امنیت در جامعه دارد.

وی با بیان اینکه در عصر حاضر پدیده های جدیدی برای به مخاطره انداختن امنیت وجود دارند، گفت: متاسفانه حضور و فعالیت در فضای مجازی جامعه را با مشکلاتی مواجه می کند و به همین دلیل لازم است که خانواده ها در این زمینه مراقبت بیشتری داشته باشند.

معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی کردستان افزود: با توجه به برگزاری مراسم نوروز، انتظار می رود که خانواده ها هم در جریان رفتارهای فرزندان خود قرار گیرند تا خدای نکرده بر اثر استفاده از مواد محترقه و آتش زا دچغار مشکل نشوند.

وی در پایان با بیان اینکه پلیس همواره در کنار مردم حضور داشته و دارد، اظهار داشت: تعامل بین مردم و پلیس در کردستان در بهترین شرایط ممکن قرار دارد و انتظار می رود که این مهم در سال آینده با جدیت بیشتری دنبال شده و این ارتباط همچنان ادامه داشته باشد.