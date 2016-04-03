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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۲۱

رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر عنوان کرد:

۵ میلیون مسافر از خدمات طرح ملی ایمنی و سلامت برخوردار شدند

۵ میلیون مسافر از خدمات طرح ملی ایمنی و سلامت برخوردار شدند

رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر اظهار داشت: تا پایان طرح ملی «ایمنی و سلامت مسافران نوروزی» به حدود پنج میلیون مسافر در سراسر کشور خدمات ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود حبیبی روز یکشنبه در نشست خبری تشریح اقدامات جمعیت هلال‌احمر در طرح ملی «ایمنی و سلامت مسافران نوروزی»، گفت: این طرح بشردوستانه هر ساله با حضور ۲۰ هزار جوان داوطلب در سطح پایگاه‌های ثابت و سیار هلال‌احمر که در مبادی ورودی و خروجی شهرها مستقر هستند، اجرا می‌شود.

وی از ارائه خدمات سلامت در این طرح خبر داد و گفت: چهار میلیون و ۸۱۴ هزار و ۷۳۶ مسافر در مدت اجرای طرح «ایمنی و سلامت مسافران نوروزی» به پایگاه‌های ثابت و سیار مراجعه کرده‌اند که بیشترین خدمات مربوط به سلامت هموطنان بوده است.

رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر از کنترل قند و فشارخون ۳۸۹ هزار مسافر نوروزی خبر داد و گفت: بیش از ۲۳۱ هزار نفر به خیمه‌های نماز و همچنین ۳۱۶ هزار و ۴۲ نفر از فضاهای دوستدار کودک استفاده کرده‌اند.

کد مطلب 3589349
حبیب احسنی پور

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