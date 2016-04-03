۵ میلیون مسافر از خدمات طرح ملی ایمنی و سلامت برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود حبیبی روز یکشنبه در نشست خبری تشریح اقدامات جمعیت هلالاحمر در طرح ملی «ایمنی و سلامت مسافران نوروزی»، گفت: این طرح بشردوستانه هر ساله با حضور ۲۰ هزار جوان داوطلب در سطح پایگاههای ثابت و سیار هلالاحمر که در مبادی ورودی و خروجی شهرها مستقر هستند، اجرا میشود.
وی از ارائه خدمات سلامت در این طرح خبر داد و گفت: چهار میلیون و ۸۱۴ هزار و ۷۳۶ مسافر در مدت اجرای طرح «ایمنی و سلامت مسافران نوروزی» به پایگاههای ثابت و سیار مراجعه کردهاند که بیشترین خدمات مربوط به سلامت هموطنان بوده است.
رئیس سازمان جوانان هلالاحمر از کنترل قند و فشارخون ۳۸۹ هزار مسافر نوروزی خبر داد و گفت: بیش از ۲۳۱ هزار نفر به خیمههای نماز و همچنین ۳۱۶ هزار و ۴۲ نفر از فضاهای دوستدار کودک استفاده کردهاند.
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