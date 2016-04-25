شمار طرح های سالمسازی دریا در چالوس افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر زندی عصر دوشنبه در جلسه طرح دریا شهرستان چالوس اظهار داشت: هرچقدر تعداد طرح‌های سالم‌سازی بیشتر شود، میزان جرائم اجتماعی و نیز تعداد غرق‌شدگان تا حد زیادی کاهش می‌یابد.

فرماندار چالوس تصریح کرد: با توجه به گستردگی ساحل دریا در شهرستان و نیز وجود جاده چالوس، مشکلات زیادی برای انتقال مصدومان حوادث مختلف وجود دارد و نیاز است با همکاری هلال‌احمر و اورژانس این مشکل برطرف شود.

وی به کاهش تعداد غریق در سال ۹۴ در چالوس اشاره کرد و افزود: این کار با تلاش ناجیان غریق انجام شد، البته امکانات این افراد بسیار اندک است و با توجه به تعطیلات خردادماه امسال، از ابتدای این ماه تمامی امکانات باید آماده باشد.

جانشین فرماندهی انتظامی چالوس تصریح کرد: در سال ۹۴ نسبت به سال قبل، تعداد غریق ۶۰ درصد کاهش‌یافته است.

سرهنگ مجید رودگر ادامه داد: چند نقطه در شهر هچیرود به‌عنوان مناطق آلوده شناخته می‌شد که با همکاری شهرداری اصلاح و میزان جرائم کاهش یافت.

سلیمان رضوی رئیس اداره ورزش شهرستان نیز گفت: باوجود مشکلات موجود سال ۹۴ آبرومندانه پشت سر گذاشته شد البته حقوق شهریورماه ناجیان غریق دریکی دو روز قبل پرداخت شد که جای تأسف دارد.

رئیس اداره ورزش و جوانان چالوس بابیان اینکه بیشترین مسافر شهرستان چالوس به سواحل فرج‌آباد، خط هشت، خط نه و کیاکلا می‌روند، خاطرنشان کرد: تقریباً نیمی از مسافران در ساحل خط هشت هستند که تحت مالکیت و مدیریت هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی قرار ندارد.

این مسئول با تأکید بر اینکه در سال گذشته با کمک بومیان بیش از ۱۵ نفر غریق، نجات یافت، افزود: در سال قبل ۶۲ نفر به‌عنوان ناجی غریق به‌کارگیری شدند، اما امکاناتی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد کم است.

وی تأکید کرد: نیمی از این افراد دارای مشاغل دیگری نیز در ساحل هستند، اما با توجه به شرایط منطقه و آشنایی این افراد با فنون شنا و وضعیت دریا، مجبوریم از آنان استفاده کنیم.

رضوی تصریح کرد: نقاط کوری در ساحل نیز وجود دارد و غرق افراد، بیشتر در این مناطق اتفاق می‌افتد و امسال با بررسی‌های مجدد تعداد ناجیان غریق برای این نقاط افزایش می‌یابد.

رئیس اداره ورزش و جوانان چالوس بابیان اینکه بهتر است هر ناجی غریق یک تعهد رسمی به فرمانداری بدهد، یادآور شد: دو دستگاه جت اسکی و یک قایق موتوری در حال حاضر در اختیار شهرداری چالوس قرار دارد که اگر به اداره ورزش و جوانان تحویل شود، نظارت بر سواحل بهتر خواهد شد.

حجت‌الاسلام علی اسفندیاری رئیس اداره تبلیغات اسلامی چالوس نیز گفت: در ایام نوروز امسال علاوه بر اعزام امام جماعت، ایستگاه مشاوره دینی نیز در سواحل دریا برگزار شد و در تابستان نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان چالوس ادامه داد: طرح جنگلی فین سال‌هاست فراموش‌شده و رهاشده است و ازنظر فرهنگی مشکلات زیادی هم دارد، اما هیچ‌کس پاسخگو نیست.

وی از برگزاری طرح‌های قرآنی در ماه مبارک رمضان با همکاری سپاه خبر داد و اذعان کرد: ساحل شرقی رادیو دریا فضای مناسبی برای کار ندارد، اما در غرب این منطقه هم بهداشت مناسب‌تر است و هم ساحل شنی وجود دارد و برای ساخت شنا گاه بسیار مناسب است.

اسفندیاری افزود: وقتی گردشگران از آزدراه وارد شهر چالوس می‌شوند، تابلوبه‌دستان و دلالان ویلاهای استیجاری رژه می‌روند که صورت خوبی ندارد و همین‌ها موجب به وجود آمدن مشکلات و تخلفاتی نیز هستند.