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۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۲۴

فرماندار چالوس:

شمار طرح های سالمسازی دریا در چالوس افزایش یابد

شمار طرح های سالمسازی دریا در چالوس افزایش یابد

چالوس - فرماندار چالوس گفت: سال‌های گذشته سه طرح سالم‌سازی دریا در شهرستان وجود داشت که این شمار باید در سال جاری افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر زندی عصر دوشنبه در جلسه طرح دریا شهرستان چالوس اظهار داشت: هرچقدر تعداد طرح‌های سالم‌سازی بیشتر شود، میزان جرائم اجتماعی و نیز تعداد غرق‌شدگان تا حد زیادی کاهش می‌یابد.

فرماندار چالوس تصریح کرد: با توجه به گستردگی ساحل دریا در شهرستان و نیز وجود جاده چالوس، مشکلات زیادی برای انتقال مصدومان حوادث مختلف وجود دارد و نیاز است با همکاری هلال‌احمر و اورژانس این مشکل برطرف شود.

وی به کاهش تعداد غریق در سال ۹۴ در چالوس اشاره کرد و افزود: این کار با تلاش ناجیان غریق انجام شد، البته امکانات این افراد بسیار اندک است و با توجه به تعطیلات خردادماه امسال، از ابتدای این ماه تمامی امکانات باید آماده باشد.

جانشین فرماندهی انتظامی چالوس تصریح کرد: در سال ۹۴ نسبت به سال قبل، تعداد غریق ۶۰ درصد کاهش‌یافته است.

سرهنگ مجید رودگر ادامه داد: چند نقطه در شهر هچیرود به‌عنوان مناطق آلوده شناخته می‌شد که با همکاری شهرداری اصلاح و میزان جرائم کاهش یافت.

سلیمان رضوی رئیس اداره ورزش شهرستان نیز گفت: باوجود مشکلات موجود سال ۹۴ آبرومندانه پشت سر گذاشته شد البته حقوق شهریورماه ناجیان غریق دریکی دو روز قبل پرداخت شد که جای تأسف دارد.

رئیس اداره ورزش و جوانان چالوس بابیان اینکه بیشترین مسافر شهرستان چالوس به سواحل فرج‌آباد، خط هشت، خط نه و کیاکلا می‌روند، خاطرنشان کرد: تقریباً نیمی از مسافران در ساحل خط هشت هستند که تحت مالکیت و مدیریت هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی قرار ندارد.

این مسئول با تأکید بر اینکه در سال گذشته با کمک بومیان بیش از ۱۵ نفر غریق، نجات یافت، افزود: در سال قبل ۶۲ نفر به‌عنوان ناجی غریق به‌کارگیری شدند، اما امکاناتی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد کم است.

وی تأکید کرد: نیمی از این افراد دارای مشاغل دیگری نیز در ساحل هستند، اما با توجه به شرایط منطقه و آشنایی این افراد با فنون شنا و وضعیت دریا، مجبوریم از آنان استفاده کنیم.

رضوی تصریح کرد: نقاط کوری در ساحل نیز وجود دارد و غرق افراد، بیشتر در این مناطق اتفاق می‌افتد و امسال با بررسی‌های مجدد تعداد ناجیان غریق برای این نقاط افزایش می‌یابد.

رئیس اداره ورزش و جوانان چالوس بابیان اینکه بهتر است هر ناجی غریق یک تعهد رسمی به فرمانداری بدهد، یادآور شد: دو دستگاه جت اسکی و یک قایق موتوری در حال حاضر در اختیار شهرداری چالوس قرار دارد که اگر به اداره ورزش و جوانان تحویل شود، نظارت بر سواحل بهتر خواهد شد.

حجت‌الاسلام علی اسفندیاری رئیس اداره تبلیغات اسلامی چالوس نیز گفت: در ایام نوروز امسال علاوه بر اعزام امام جماعت، ایستگاه مشاوره دینی نیز در سواحل دریا برگزار شد و در تابستان نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان چالوس ادامه داد: طرح جنگلی فین سال‌هاست فراموش‌شده و رهاشده است و ازنظر فرهنگی مشکلات زیادی هم دارد، اما هیچ‌کس پاسخگو نیست.

وی از برگزاری طرح‌های قرآنی در ماه مبارک رمضان با همکاری سپاه خبر داد و اذعان کرد: ساحل شرقی رادیو دریا فضای مناسبی برای کار ندارد، اما در غرب این منطقه هم بهداشت مناسب‌تر است و هم ساحل شنی وجود دارد و برای ساخت شنا گاه بسیار مناسب است.

اسفندیاری افزود: وقتی گردشگران از آزدراه وارد شهر چالوس می‌شوند، تابلوبه‌دستان و دلالان ویلاهای استیجاری رژه می‌روند که صورت خوبی ندارد و همین‌ها موجب به وجود آمدن مشکلات و تخلفاتی نیز هستند.

کد مطلب 3607865

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