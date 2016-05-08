مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف که جنب همین دانشگاه قرار گرفته است، شب گذشته با حضور رئیس صندوق نواوری و شکوفایی و جمعی از معاونین دانشگاه و شرکت های دانش بنیان این مجتمع افتتاح شد.

مساحت زمین مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف ۷۷۶ متر مربع با زیر بنای ۵۵۱۰ متر مربع است. این مجتمع ۹ طبقه بوده و در هر طبقه ۶ واحد قرار دارد. در واقع در هر یک از واحد ها یک شرکت دانش بنیان قرار می گیرد.

ابولفضل محمودآبادی، مدیر عمرانی صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسم افتتاحیه این مجمتع اظهار داشت: مجتمع فناوری دانشگاه شریف، اولین ساختمانی است که در راستای تسهیلات صندوق برای ارتقا کاری شرکت های دانش بنیان در سال ۹۴ کلید خورد.

وی افزود: این ساختمان در مردادماه ۹۴ با پیشرفت ساخت فیزیکی ۸۰درصدی خریداری و طی ۶ ماه تکمیل شد.

محمودابادی با بیان اینکه این ساختمان ۲ بلوکه است و در هر بلوک ۱۸ واحد وجود دارد، اظهار داشت: برخی شرکت های دانش بنیان در آبان ماه سال ۹۴ برای خرید واحدهای این مجتمع اقدام کردند.

مدیر عمرانی صندوق نواوری و شکوفایی با بیان اینکه ۱۸ شرکت دانش بنیان در این مجتمع مستقر هستند، اظهار داشت:در حال حاضر ۵۰ شرکت برای ۱۴ واحد این مجتمع، متقاضی واحدهای این مجتمع فناوری هستند.

در ادامه حسین مختاری، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف گفت: راه اندازی این مجتمع ما را در حرکت از سمت دانشگاه نسل ۲ (پژوهش محور) به دانشگاه نسل سوم یعنی دانشگاه کارآفرین وا می دارد.