۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۰۴

در ۹ طبقه؛

مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد

مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف به منظور گردآوری شرکت های دانش بنیان در این مجتمع افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف که جنب همین دانشگاه قرار گرفته است، شب گذشته  با حضور رئیس صندوق نواوری و شکوفایی و جمعی از معاونین دانشگاه و شرکت های دانش بنیان این مجتمع افتتاح شد.

مساحت  زمین مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف ۷۷۶ متر مربع با زیر بنای ۵۵۱۰ متر مربع است. این مجتمع ۹ طبقه بوده و در هر طبقه ۶ واحد قرار دارد. در واقع در هر یک از واحد ها یک شرکت دانش بنیان قرار می گیرد.

ابولفضل محمودآبادی، مدیر عمرانی صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسم افتتاحیه این مجمتع اظهار داشت: مجتمع فناوری دانشگاه شریف، اولین ساختمانی است که در راستای تسهیلات  صندوق برای ارتقا کاری شرکت های دانش بنیان در سال ۹۴ کلید خورد.

وی افزود: این ساختمان در مردادماه ۹۴ با پیشرفت ساخت فیزیکی ۸۰درصدی خریداری و طی ۶ ماه تکمیل شد.

محمودابادی با بیان اینکه این ساختمان ۲ بلوکه است و در هر بلوک ۱۸ واحد وجود دارد، اظهار داشت: برخی شرکت های دانش بنیان در آبان ماه سال ۹۴ برای خرید واحدهای این مجتمع اقدام کردند.

 مدیر عمرانی صندوق نواوری و شکوفایی با بیان اینکه ۱۸ شرکت دانش بنیان در این مجتمع مستقر هستند، اظهار داشت:در حال حاضر ۵۰ شرکت برای ۱۴ واحد این مجتمع، متقاضی واحدهای این مجتمع فناوری هستند.

در ادامه حسین مختاری، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف گفت: راه اندازی این مجتمع ما را در حرکت از سمت دانشگاه نسل ۲ (پژوهش محور) به دانشگاه نسل سوم یعنی دانشگاه کارآفرین وا می دارد.

