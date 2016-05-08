پیام تسلیت مسئولان ارشد مازندران درپی شهادت ۱۳ مدافع حرم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، آیتالله طبرسی، نماینده مقام معظم رهبری در استان و ربیع فلاح، استاندار مازندران با صدور پیامی، شهادت جمعی از فرزندان مازندران در دفاع از حریم حرم حضرت زینب (س) را تبریک و تسلیت گفتند.
در این پیام آمده است: شهادت تأثرانگیز ۱۳ تن از مجاهدان فی سبیل الله و مدافعان مازندرانی حرم اهلبیت (س) در تهاجم ناجوانمردانه گروهک تکفیری داعش در شهرک خان طومان سوریه موجب تعزیت عموم شهروندان مازندرانی خاصه اینجانبان شد.
فرازوفرودهای تاریخ دفاع مقدس همواره نقش برجسته رزمندگان دلاوری را مجسم میکند که در تمامی محاسبات، تعیینکنندهترین نقش را با حضور تأثیرگذار خویش ایفا کردند و پیدایش و بقای چنین نسلی زیربنای امنیت پایدار ایران اسلامی است که امروز جهان آشوبزده را غرق در تحیر کرده است و یقینآ حضور قابلتأمل رزمندگان کشورمان در مناطق عملیاتی سوریه که کمک مستشاری عملیات را به عهدهدارند، بازهم تضمینکننده همین امنیت پایداری است که نظام سلطه جهانی چه در مصافهای مستقیم و چه در جنگهای نیابتی آن را مورد هدف و قدمبهقدم برای نزدیک شدن به مرزهای کشورمان نمادهای مقاومت را تحت تهاجم خود قرار داده است. ازاینرو ملت ایران به مدافعان حرم و مخصوص شهدا و جانبازان این مصاف استراتژیک قلباً افتخار میکنند و با حضور در مراسم استقبال و تشییعجنازه شهدا، این ارادت قلبی را به نمایش خواهند گذاشت.
امیدواریم که خون سرخ این شهدای عزیز زمینههای نابودی داعش و اربابان جنایتکار آنها را فراهم کرده و ملت ایران را نیز قدردان امنیت پایداری بدانند که مرهون همین عزیزان فداکار است.
