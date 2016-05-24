  1. استانها
  2. اردبیل
۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۰

فرماندار خلخال:

روستاگردی ظرفیت ناشناخته گردشگری خلخال است

روستاگردی ظرفیت ناشناخته گردشگری خلخال است

خلخال- فرماندار خلخال تأکید دارد که روستاگردی از ظرفیت‌های مغفول و ناشناخته گردشگری این شهرستان است.

علی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر ۳۷ روستای هدف گردشگری در این شهرستان شناسایی شده است که اغلب دارای بافت تاریخی و جاذبه‌های متعدد طبیعی و میراثی هستند.

وی افزود: احیای ظرفیت‌های متعدد روستاهای گردشگری شهرستان خلخال می‌تواند به رونق گردشگری شهرستان کمک کرده و علاوه بر این روند مهاجرت از روستا را معکوس کند.

فرماندار خلخال به اجرای پروژه‌های عمرانی در پنج روستای هدف گردشگری این شهرستان اشاره کرد و افزود: اجرای طرح هادی و سنگ‌فرش روستاها در روستاهای هدف گردشگری اندبیل، کزج، خمس، گیلوان و اسکستان در سال جاری برنامه‌ریزی ‌شده است.

نظری با تأکید به اینکه هر کدام از روستاهای ذکر شده از جاذبه‌های متعدد گردشگری برخوردارند، تأکید کرد: هرگونه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری مورد استقبال قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در گردشگری شهرستان خلخال متذکر شد: توسعه روستاهای هدف گردشگری می‌تواند علاوه بر رونق گردشگران شهرستان رونق اقتصاد گردشگری روستا را موجب شود.

کد مطلب 3666714
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها