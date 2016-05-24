روستاگردی ظرفیت ناشناخته گردشگری خلخال است

علی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر ۳۷ روستای هدف گردشگری در این شهرستان شناسایی شده است که اغلب دارای بافت تاریخی و جاذبه‌های متعدد طبیعی و میراثی هستند.

وی افزود: احیای ظرفیت‌های متعدد روستاهای گردشگری شهرستان خلخال می‌تواند به رونق گردشگری شهرستان کمک کرده و علاوه بر این روند مهاجرت از روستا را معکوس کند.

فرماندار خلخال به اجرای پروژه‌های عمرانی در پنج روستای هدف گردشگری این شهرستان اشاره کرد و افزود: اجرای طرح هادی و سنگ‌فرش روستاها در روستاهای هدف گردشگری اندبیل، کزج، خمس، گیلوان و اسکستان در سال جاری برنامه‌ریزی ‌شده است.

نظری با تأکید به اینکه هر کدام از روستاهای ذکر شده از جاذبه‌های متعدد گردشگری برخوردارند، تأکید کرد: هرگونه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری مورد استقبال قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در گردشگری شهرستان خلخال متذکر شد: توسعه روستاهای هدف گردشگری می‌تواند علاوه بر رونق گردشگران شهرستان رونق اقتصاد گردشگری روستا را موجب شود.