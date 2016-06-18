  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۰۳

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور فاتب عنوان کرد؛

ثبت شکایات از عملکرد پلیس راهور در تماس با ۱۹۷

ثبت شکایات از عملکرد پلیس راهور در تماس با ۱۹۷

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور فاتب گفت: شهروندان می توانند شکایت، پیشنهاد و تقدیر از عملکرد پلیس راهور را در تماس با شماره ۱۹۷ مطرح کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مراد مرادی افزود: هر سازمان و نهادی برای موفقیت در مسیر رسیدن به اهداف و آرمان های خود نیازمند بررسی و شناخت نقایص و معایب موجود بوده تا با رفع آنها و هموار کردن مسیر با سرعت بیشتری به مقصد برسد؛ ضمن اینکه خیلی از اوقات تقدیر مردم از عملکرد صحیح و مثبت آن سازمان می تواند شتاب بیشتری به حرکت داده و نتایج مثبتی درپی خواهد داشت.

وی ادامه داد:پلیس خدمتگذار نیز در راستای ارزیابی و ارزشیابی عملکرد سازمانی و ارزشیابی اقدامات و خدمات نیروهای  تحت امر در بخش های مختلف و همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوت خود نسبت به ایجاد و راه اندازی مرکز نظارت همگانی (پلیس ۱۹۷) اقدام کرد.

سرهنگ مرادی گفت: این مرکز بعنوان پل ارتباطی شهروندان با مسئولان ناجا از سال ۹۰ به منظور رضایتمندی افراد جامعه از بعد امنیت و آسایش، جامعه پذیری فعالانه و مثبت آحاد اجتماع، ظهور و شکوفایی پدیده متقابل در جامعه، تعامل گسترده مردم با پلیس و مسئولیت پذیری و مشارکت جویی شهروندان شروع به فعالیت کرد.

وی ادامه داد: شهروندان می توانند هرگونه شکایت، انتقاد، پیشنهاد و تقدیر از عملکرد پلیس راهور را با تماس با شماره تلفن ۱۹۷ یا حضور در هریک از پایگاه های مرکز نظارت همگانی ناجا مطرح کنند.مسئولان و کارشناسان حاضر و حاذق در مرکز نظارت همگانی نیز پس از بررسی و رسیدگی موضوعات، نتایج  بدست آمده و اقدامات انجام شده را در اسرع وقت به اطلاع شهروند مربوطه می رسانند.

مرادی در ادامه با اعلام اینکه ۱۹۷ را می توان نمادی از رعایت حقوق شهروندی در ناجا دانست و فرصتی برای همدلی و هم زبانی بین مردم و پلیس قلمداد کرد گفت : بنابراین توصیه می شود شهروندان قانونمدار و مسئولیت پذیر چنانچه هرگونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت و تقدیری از عملکرد پلیس راهور داشته با این مرکز تماس حاصل کرده تا پلیس بتواند با بهره گیری از نظرات آنها کارآمدتر به انجام وظایف و ماموریت های محوله پرداخته و رضایتمندی عموم مردم را به ارمغان بیاورد.

کد مطلب 3688758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
      11 0
      پاسخ
      پلیس‌های شهر سقز توی کردستان بیخود و بی جهت جریمه دوبرگی می‌نويسن و بعدا پیامش میاد
    • اکبر هوشمند IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
      2 0
      پاسخ
      با سلام ساعت 4 بامداد 28 /1400/03 عبور از اتوبان کاشان و قم جریمه کرونایی 5.350.000 ریال شده ام ، چرا؟
    • طالبی IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
      5 2
      پاسخ
      این سرویس تقریبا در دسترس نیست برای امتحان خودتان یک بار تماس بگیرید
    • محسن IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
      21 1
      پاسخ
      من با 197 تماس گرفتم دارم توضیح میدم برای اشتباهی که مامور راهنمایی برای تصادف من انجام داده متاسفانه کسی که جوابگوی تلفن بود و اسمش کارشناس بود گوشی رو قطع کرد و باید فرق این رو از این رفتار ها فهمید که چرا پیشرفت نداریم تو هر زمینه ایی که کار دولتی انجام میشه چون از جنس خودشون داره انتقاد میشنوند
    • شکور IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
      20 1
      پاسخ
      دوستان عزیز پلیس 197 هیچ اقدامی براتون نمیکنه خودتون رو خسته نکیند بنده 15 روز متوالی زنگ زدم خیابونی که توقف مطلقا ممنوع و مسیر ویژه دوچرخه بود رو گزارش میدادم که از صبح تا شب پارک میکنن، 30 تا تابلو زدن اخرش در جوابم فرمودند نمیخواد پیگیری کنید انگار از کیسه خلیفه میبخشید حق و حقوق بنده رو...
    • ابودر IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
      4 1
      پاسخ
      شماره ۱۹۷ جواب نمیدهد
    • حامد عزیزی AE ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
      14 2
      پاسخ
      لطفا رسیدگی بشه این خادم‌های مردم بقول خودتون با هر کی ک حال نمیکنن دوبرگی جریمه میکنن این چه مدلیه اگه تخلفی صورت گرفته ماشینو نگه‌دار بگو خلاف چیه بعد جریمه کن انگار دفترچه جریمه سهمیه‌ست روزانه یکی دوتاشو به نحوی شده باید تموم کنه
    • اصغر IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
      7 3
      پاسخ
      با سلام ضمن خسته نباشید به زحمتکشان صادق و درستکار،متاسفانه شکایت از پلیس راهنمایی اصلا جواب نمیده چون آنها کار خودشان را می کنند و اگه بدانند شکایت کردی بخصوص در شهرهای کوچک جریمه پست جریمه و۱۹۷ هم کار نمیتونه بکنه و بعضی از آنها هم در این وضعیت کرونا یی ودرامد مردم اصلا وجدان ندارند
    • اسمعیلی IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
      0 1
      پاسخ
      چرا راهنمایی و رانندگی میگن راه ها بسته است اما باز هست راهها الان ما بستگان فوت کرده نرفتیم به خاطر کرونا وابسته بودن راهها اما فامیل رفتن و میگن نه بسته بوده نه جریمه شدن
    • محمود IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
      1 1
      پاسخ
      با سلام اگر امکان دارد یه سر به شهرک امام حسین بزنید این کامیونها پدر مردم دراوردن متشکریم
    • محمد IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
      3 1
      پاسخ
      اولا که۱۹۷اصلا جواب نمیده دوما ساعت۸گفتن افسر کارشناس میاد پارکینگ سینا من از۷/۴۵اینجام الان ساعت۱۰هنوز نیومده ممنون میشم یکم شعارهای زیباتونو کمتر بگید
    • یوسفبازر IR ۰۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
      4 1
      پاسخ
      بازرسی راهنمایی رانندگی یا همان ۱۹۷....پرشیا از پشت زده به ماشین من.افسر میگه نمیتونم کروکی بکشم چون پرشیا یک کاپوت قبلا به بیمه بدهکار است آی خندیدم.ملت شهید پرور ایران.پلیس راه تبریز مرند.وای وای کجا زندگی می‌کنیم
    • امیررضا دارستان IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      با سلام ،پلیس راهنمایی *قم *هییچ نظارتی بر خیابان های اصلی ندارد،تمام ماشین دوبله و سوبله پارک میکنند و باعث هزاران اتفاق و حادثه و اتلاف زمان میشن،ماشینا خیابانارو خلاف میان ، وسط خیابوم پارک میکنن و انگار نه انگار اینجا شهره ،مثل دهات شده از بس بی قانونه ،پس پلیس راهنمایی چه وظیفه ای داره؟؟!!؟؟؟؟؟
    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۸
      5 0
      پاسخ
      من زیر یک دقیقه کنار خیابون ایستادم ماشین روشن خودمم پشت فرمون که مسافر سوار بشه راهنمایی رانندگی تو ماشین بودن داشتن رد میشدن جریمه نوشتن نگو واسه منم نوشته بدون اینکه کلمه ای حرف بزنه دید من پشت فرمون هستم ماشین هم روشن بود حتی نگاهم کردن خندیدن بعد چند ثانیه دیدم پیام جریمه برام اومد خیلی بیشرف
    • مصطفی عابدین IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      درتاريخ 1400/11/08برای پلاک ایران66_594/م/83 مبلغ408000ریال جریمه توقف ممنوع صادر که پرداخت نمودم ام مجددا درتاريخ ذکر شده ساعت 23/10یعنی 8دقیقه بعد برای توقف ممنوع درهمان محل صادر شده لطفا حذف گردد وما کفش آهنین به پا نکنیم متشکر
    • پیمان دهقانی RO ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
      2 0
      پاسخ
      سلام خسه نباشید شکلایت من در خصوص اس ام اس پلیس راهور به چه علت خودرو بنده را جریمه کردین 🔴 ⭕, [15.02.22 11:58م مالک خودرو به شماره ايران 27 ــ 475ب89 بعلت تخلف تردد غير مجاز وسايل نقليه در محدوده هاي ممنوع مصوب در شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهر هاي کشورو شوراي هماهنگي ترافيک استانها يا کلان شهر ها
    • مهدی محمدی IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
      1 0
      پاسخ
      مامور راهنمایی و رانندگی راهور در مسیر ورودی شهر زنجان من رو با توجه به اینکه بیمار بودم و مدارک پزشکی هم ارائه کردم. با برخوردی کاملا ناصحیح مجبور به پیاده شدن از ماشین کرده، گزارش داده ام منتظر جواب از ۱۹۷ هستم. مامور مکلف است برای اعمال جریمه پس از توقف ماشین به ماشین متخلف مراجعه کند نه راننده
    • رسول حصاری IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۳
      1 0
      پاسخ
      سلام من تواشتهارد کرجم جریمه شهد یاسینی تهران که به صورت تسلیمی اومد به نظر شما چرا باید افسر شما باید چنین خطای رو انجام بده
    • نازنین IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۶
      5 0
      پاسخ
      این آقایون خادم😂با هرکی حال نمیکنن جریمه ش میکنن،انگار اون برگه جریمه ها باریه روی دوششون که تا شب نشده باید همه شو بنویسن و از شرش خلاص بشن بعد یه جوری میگن به شکایات مردم رسیدگی میکنیم انگار راسته، خودشونم باورشون شده که واقعا رسیدگی میکنن👍👍😂😂😂
      • ستاره IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        1 0
        خدا نگذره ازشون که غیر واقع و عشقی همینجور جریمه می نویسند درصورتی که اصلن تو اون محل نبوده ای برا شکایت هم هیج جایی پاسخگو نیست.
    • مهدی IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      باید خیلی متاسف باشیم برای این پلیس راهنما و رانندگی. تو سال های اخیر انقد ضعیف بوده که. پشمی برای کلاهشون. نمانده ملت. دو تا. دوتا موبایل دارن هنگام رانندگی. ولی چون جریمه بازدارنده نمیشن. عین خیالشون هم نیست. تازه مامورین به جای جریمه. میگه گوشیتو. بزار پایین واقعا تاسف باره
    • یونس IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
      1 0
      پاسخ
      یک شماره هم اعلام کنید شکایت علیه خود۱۹۷ اگه شما خوب پیگیری کنید مامور۱۲۰ویا۱۱۰تا این حدمردم ٱزار نمیدن کلی با ۱۲۰تماس گرفتم ماشین پلاک فلان صد معبرکرده بعدازیک ساعت یارو پیداش شد ماهم درگیرشدیم چرا جواب۱۲۰هم نمیدی گوشی داد دست مردم چک کنن اصلا بهش اطلاع ندادن فقط بدانی این شخصی نماینده شماست نه همک
    • امیری IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۶
      0 0
      پاسخ
      چون رشوه ندادم باداشتن استعلام گواهینامه ماشین بردن پارکینگ مگه قانون نداره همراه نبودن گواهینامه
    • 0912105166 IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
      1 0
      پاسخ
      با سلام و عرض احترام ، به استحضارتان میرسانم من کارشناس ارشد راه و ترابری 54 سال سن دارم و هر روز در مسیر اتوبان تهران کرج تردد دارم و متاسفانه شاهد تردد وانت بار و تریلی و کامیون در اتوبان در حدفاصل تهران تاکرج در ساعات 4 تا 5 بعد از ظهر هستم و از تردد این خودروها جلو گیری نمیشود
    • عبدالحمید محمد باقری DE ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      احتراماپسرم فیاض محمد باقری جهت امنیت بنده که به محل کارم روستای سردهای سراب از توابع سراب اذربایجانشرقی از روستای اسبفروشان می رفتم خریداری نمود جهارسال است در همین محل بیمه معلم شدم عاشورای سال جاری به جرم مسافرت در ایام کرونا یک میلیون جریمه شدم هر جقد تقلا کردم که معلم هستم ندارم بدهم قبول نل
    • ابوالفضل IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
      1 0
      پاسخ
      باسلام افسر اومده سر صحنه تصادف برگشته میگه من کاری به کارتون ندارم خودتون برید؟ حل کنید،طرف مقصر فرار کرد افسر هم رفت،بدون اینکه مدارکی از دو طرف بگیرد،تماس گرفتم ۱۹۷میگن بهش تذکر دادیم،حالا من موندم و خسارت وارد شده به ماشینم
    • سعید حسن پور IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      با سلام من روز دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰ دم در بیمارستان هاشمی نژاد بالاتر از میدان ونک سر جای پارک با یکی از افرادی که اونجا جای پارک اجاره میدن بهث کردم که نمیزاشت پارک کنم گفت اینجا رو دادم ب ی آقای دیگه بعد از اینکه پارک کردم منو تهدید کرد که میدانم باهات چیکار کنم و شماره پلاک من رو برداشت داره برام جری
    • ساکنین ارغش اباد صفادشت IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
      1 0
      پاسخ
      وضعیت پلیس راهای کشور خصوصا پالیس راه ماهدشت جاده صفادشت افتضاح می باشد سرعتگیرهای غیر استاندارد واسفالت عدم تابلوهای راهنمایی و سیستم روشنایی و ساختمان مخروبه ایی که به پلیس راه شبیه نیست کلا عملکرد راهور ضعیف هستش
    • محمد شکوری IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      تو رو به خدا ترافیک میدان رسالت رو با چراغ راهنمایی نصب شده حل کنید
    • داودی IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
      2 0
      پاسخ
      پلیس راهور اکثرا به ماشین های مدل بالا گیر میدن بعد نیسان میوه فروش با ماشین در به دغاغون تو شب نه چراغ داره نه وضعیت مناسب با گرفتن یک کیلو پرتغال از دست مامور باج گیر رد میشه بعد به ما گیر میدن
    • سعید سعادتی نیا AE ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      راهنمایی ورانندگی تبریز شهرک آزمایشی تبریز واحد کاردان فنی همه علنی رشوه می گیرن کار انجام می دهند .
    • حسین محمدی IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام واحترام لطفا چاره برای ترافیک سنگین پایان ساعات مدارس و کارمندان شهر همدان بنمایید
    • شهروند IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
      3 0
      پاسخ
      لطفا چاره ای برای افسرای پلیس که با کسی مشکل شخصی دارن براش جریمه صادر میکنن کنید،با ماموری که با ماشین شخصی داشت از هایپر خرید میکرد سر حای پارک بحث کردیم علنی تهدیدم مرد که با جریمه بیچارت میکنم،ماشاالله ۱۹۷ هم ۰وابگو خخخخخخخ
    • ص ی IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
      1 0
      پاسخ
      مدتی هست حکم توقیف روشه چگونه بااین همه تخلف توقیف نمیشه؟!
    • حسین محمدی IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام و احترام به استحضار میرساند اهالی محل به نشانی شهر همدان میدان رسالت - اتنهای 18 متری رسالت (عدالت جنوبی ) روبروی کوچه شهید صفری دارای مشکلات عدیده ای هست که متاسفانه یکی از این مشکلات تردد فروشنده . خریدار . مصرف کننده مواد مخدر در این منطقه است . که خود باعث ناامنی منطقه شده که نیاز به ی
    • سمیاری IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۴
      1 0
      پاسخ
      با سلام وخسته نباشید اگر میشه در پیامکتان نوع خودرو دوربینه تخلف کردن اعلام فرمایید زیرا اکثرا یک شمار خودرو تغییر میدهند با تشکر
    • امیر هستم 197 IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      جواب نمیده ملت سر کارن
    • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام اتوبان ازادگان.بزرگراه شهیدرستگار.تابلوسرعت نصب کنید.اینجاسرعت ۷۰تاس یا۸۰کیلومترهست تابلونداره ماشین پلیس گوشه قائم شده جريمه میکنه کاردرستی نیست
    • احسانی فواد IR ۰۶:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      من کاشان کار میکنم ماشینم تو‌دیواندره کردستانه جریمه شدم چرا کسی جواب گو‌هست ایا
    • DE ۰۲:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      ماشینم امروز کلا تو پارکینگ خونه بوده چرا ۳۰ تومن جریمه شدم
    • رضا IR ۰۵:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام و خسته نباشيد روز تعطيل ساعت ٥ بعدازظهر ٤٠٣/١/١٠از پاركينگ سر كار بيرون اومدم كه برم بنده فيلم گرفتن داخل ظفر جريمه كردن همچنين ٤٠٣/١/١٨ خودرو پارك بوده بازم جريمه كردن درسته آخه چقدر در مياريم كه همش جريمه بديم چه مشاركتي شد
    • مرتضی مکیان IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام می خواستم از ریس پلیس راهور کنگان جناب سرگرد شمس قانونمدار ومسولیت پذیر این واحد تشکر کنم ورضایتمندی خودم اعلام کنم با تشکر
    • بهروز میرزائ IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام آقا قسم به امام حسین من پانزده دو اردیبهشت هم ماشین هم خودم خونه بودم برام صد شصت تومان جریمه رانندگی آمد چرا اینجوری شده
    • IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      برای یک خلاف چند بار پیامک می آد با سریال قبض و شناسه پرداخت های مختلف با اختلاف یک دقیقه ای، این بی انصافی هست و هیچکس رسیدگی نمی کنه
    • علبرضا محمودزاده IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
      0 1
      پاسخ
      سلام وادب،من از تاریخ ۲/۲۸تا هم اکنون درتهران هستم وخودرو من هم در پارکنیک منزل پارک است.دیروزششم خردادبساعت ۱۷/۱۹دقیقه پیامک جریمه توقف ممنوع در شاهرود برایم ارسال شده!!!!خودرو بشماره انتظامی ۹۶ ایران۶۶۱ط ۸۹ شهرستان شاهرود!سی هزار تومان پولی نیست اما نگاه من به پلیس در اینده را چه کسی ترمیم میکند!؟
    • مصطفی ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      0 0
      پاسخ
      در میدان ساعت ساری به خاطر اینکه خیابان مدرس فقط برای تردد افراد بومی است ، جریمه شدم. در صورتیکه با گذاشتن یک سرباز در اول خیابان و جلوگیری از ورودمون مشکل حل میشد. زنگ زدم 197 دارم توضیح میدم برای موضوع فوق که متاسفانه کسی که جوابگوی تلفن بود داشت با یکی دیگه هم حرف میزد !!!!!
    • نگار جمالی ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
      1 0
      پاسخ
      با سلام. از پلیس راهنمایی و رانندگی خواهشمندم، جان تک تک عزیزانتون رفت و آمد موتور سیکلت ها در شهر تهران را کنترل کنید واقعا دیگه خیلی اعصاب خوردکن شدند و هیچ ملاحظه ای ندارند و همه رو زیر می گیرند.
    • IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشی به پلیس راهور کشور ؟ من تو سال ۱۴۰۲توبرج ۳ سبقت غیرمجاز داشتم وجریمه شدم مدارک منو گرفتن که ماشین ببرم پارکینگ که نبردم ولی همه خلافی هارو پرداخت کردم ولی مدارک منونمیدن الان یکسال شده طرزبرخوردباارباب روجوخوب نیس لطفاً پیگیری کنید استان خراسان رضوی سرخس
    • سید رضا شبیری IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ضمن تشکر از کلیه زحمات عزیزان، مدتی است که تابلوهای خیابان آزادی حد فاصل بین کوچه آذر شهر(روبروی سازمان تامین اجتماعی ) و موحد(بامدادان سابق) را برداشته اند ولی کماکان پلیس محترم جریمه میکند که خودرو بنده چندین بار شامل شده، باعث مزید امتنان است اگر رسیدگی گردد.با تشکر سرهنگ شبیری
    • عبداله دهواری ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام بنده کارمندم از اداره که امدم خانه ماشین به شماره پلاک ۹۱۷س۲۴ایران ۹۵ در شمال شهر سراوان درب منزل پارک هست و تا این لحظه جایی نرفتم از لحظه ای که از کار آمدم .متاسفانه پلیس راهور جریمه ای مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ریال برای بندهصادر کرده.نمیدونم مامور عزیز نابینا هست یا عمدا اقدام به این کار کرده بررسی ۶
    • محمدتقی IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۸
      0 0
      پاسخ
      آرنا پلاس خرید کردم سه ماه گیر انداختید منو تا پلاک کردید.وزن قانونی ماشین 4800کیلو گرم چقدر مجازم بار بزنم1000کیلو اونوقط یه پراید 800کیلو بار میبره حس میکنم کلا به ریش مردم میخندید نه....
    • عارف دیلمی IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام از 197 به کجا شکایت کنیم الا سه روزه هربار 15 یا10 دقیقه پشت خط میگه نفریکم انتظار.... وسر آخر مردم شدن مسخره اقایون هرچه بگندد نمکش.........
    • محمد علی مولف IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۸
      1 0
      پاسخ
      پلیس راه اصفهان شهرکرد بنده رو به ناحق ، جریمه دو برگی به علت نبستن کمربند ایمنی کرده است . بنده کاملا اطمینان دارم که کمربند خود را بسته بودم و سیستم ایمنی ماشین بنده به گونه ای است که بدون کمربند امکان استفاده از آپشن های خودرو را نمیدهد و راننده را ملزم به بستن کمربند می کند . لطفا پیگیری شود
    • مصطفی فخریان IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      عدم رسیدگی به ازاد سازی ماشین
    • بهنام IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ضمن عرض سلام وخسته نباشید .تشکر قدردانی میکنم از پلیس راهنمایی ورانندگی ارومیه به خاطر اینکه با نصب دوربین های سرعت سنج در داخل شهر که باعث منظم شدن شهر وکم شدن تصادف وسالم ماندن ماشین هامون شده متشکرم
    • داریوش غفاری IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام و عرض ادب درخصوص چراغ های هدلایت آیا پلیس میتونه جریمه کنه واقعا رانندگی درشب افتضاح شده آیا کسی جوابگو هست اتوبوس ها وکامیون ها وسواری متاسفانه و........ چرا فرهنگ سازی نمی کنید آیا کسی که پایه یک داره بقول خودشون جاده واسه بابا شونه.
    • nazari IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من و همه مراجعه کنندکان به نمایندگی اسکندریون واقع در کمربندی خیام زنجان روبروی راه آهن هر سری ماشینمو بردم برای سرویس یه جریمه 60 تومانی به تعداد 4 بار برام ارسال شده که انصافا این جرایم حق من شهروند و همشهریان نیست هیچ کس هم جواب گو نیست خواستم رسیدگی عاجل بعمل آید
    • عباس امیری IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشیدماشین بنده در محورشیراز جهرم جریمه کرده اندمن تهران بودم دوربین ها چک بکنید مشخص می شود
    • علیرضا IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام پلیس راهور این دوربین های از رده خارج شده را گذاشته برا نون نوع در آوردن اونم از نوع حرامش چون الکی برام از مسیری که هیچ وقت مسیرم اونجا نبوده جریمه شدم وقتی رفتم جهت رسیدگی گفتن سیستم قطع هست کی سیستم اونا کار میکنه من نمیدونم.
    • ایرانی IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام،، لطفا با راننده هایی که اخیرا مد شده چراغهای نا متعارف و پر نور نصب می‌کنند و باعث اذیت سایر رانندگان می‌شوند برخورد کنید،، تعداد زیادی تصادف در جاده ها بخاطر همین لامپها اتفاق میوفته، لطفا پیگیری و کنید و جرائم سنگین برای متخلفین اعمال کنید
    • یوسف IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چرا گواهینامه چاپ نمیشود
    • علی IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سامانه 197 اصلا پیگیری نمیکنه سرکاری هست
    • سعیدجلالی زاده IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      0 0
      پاسخ
      با سلام،کرمانشاه از درب بیمارستان520 ارتش به سمت میدان لشکر بدون جدا کننده جدول کشی و سرعت گیر است و بسیار حادثه خیز،وبیشتر خودروها با سرعت بالا و بی توجه به سمت مخالف حرکت میکنند،خواهشمندم از پلیس محترم راهور استان کرمانشاه رسیدگی کنید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها