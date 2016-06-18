ثبت شکایات از عملکرد پلیس راهور در تماس با ۱۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مراد مرادی افزود: هر سازمان و نهادی برای موفقیت در مسیر رسیدن به اهداف و آرمان های خود نیازمند بررسی و شناخت نقایص و معایب موجود بوده تا با رفع آنها و هموار کردن مسیر با سرعت بیشتری به مقصد برسد؛ ضمن اینکه خیلی از اوقات تقدیر مردم از عملکرد صحیح و مثبت آن سازمان می تواند شتاب بیشتری به حرکت داده و نتایج مثبتی درپی خواهد داشت.

وی ادامه داد:پلیس خدمتگذار نیز در راستای ارزیابی و ارزشیابی عملکرد سازمانی و ارزشیابی اقدامات و خدمات نیروهای تحت امر در بخش های مختلف و همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوت خود نسبت به ایجاد و راه اندازی مرکز نظارت همگانی (پلیس ۱۹۷) اقدام کرد.

سرهنگ مرادی گفت: این مرکز بعنوان پل ارتباطی شهروندان با مسئولان ناجا از سال ۹۰ به منظور رضایتمندی افراد جامعه از بعد امنیت و آسایش، جامعه پذیری فعالانه و مثبت آحاد اجتماع، ظهور و شکوفایی پدیده متقابل در جامعه، تعامل گسترده مردم با پلیس و مسئولیت پذیری و مشارکت جویی شهروندان شروع به فعالیت کرد.

وی ادامه داد: شهروندان می توانند هرگونه شکایت، انتقاد، پیشنهاد و تقدیر از عملکرد پلیس راهور را با تماس با شماره تلفن ۱۹۷ یا حضور در هریک از پایگاه های مرکز نظارت همگانی ناجا مطرح کنند.مسئولان و کارشناسان حاضر و حاذق در مرکز نظارت همگانی نیز پس از بررسی و رسیدگی موضوعات، نتایج بدست آمده و اقدامات انجام شده را در اسرع وقت به اطلاع شهروند مربوطه می رسانند.

مرادی در ادامه با اعلام اینکه ۱۹۷ را می توان نمادی از رعایت حقوق شهروندی در ناجا دانست و فرصتی برای همدلی و هم زبانی بین مردم و پلیس قلمداد کرد گفت : بنابراین توصیه می شود شهروندان قانونمدار و مسئولیت پذیر چنانچه هرگونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت و تقدیری از عملکرد پلیس راهور داشته با این مرکز تماس حاصل کرده تا پلیس بتواند با بهره گیری از نظرات آنها کارآمدتر به انجام وظایف و ماموریت های محوله پرداخته و رضایتمندی عموم مردم را به ارمغان بیاورد.