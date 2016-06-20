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۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

طی روزهای اخیر؛

میوه در قم ۴۰ درصد ارزان شد

میوه در قم ۴۰ درصد ارزان شد

قم - رئیس اتحادیه میوه و سبزیجات قم گفت: طی روزهای اخیر قیمت میوه در بازار قم با روند کاهشی مواجه شده و نزدیک به ۴۰ درصد کاهش داشته است.

حسین فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، به بازار میوه و فراوانی انواع آن در بازار قم اشاره کرد و اظهار داشت: وضعیت قیمت میوه در بازار از ۱۰ روز گذشته روند کاهشی داشته است.

وی با بیان اینکه امروز بازار میوه قم با ۴۰ درصد کاهش قیمت مواجه شده است، بیان کرد: اگر قیمت میوه در برخی از فروشگاه‌های سطح شهر بالا است مربوط به خرید روزهای قبل است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزیجات قم به فراوانی میوه در بازار این استان اشاره کرد و گفت: به جرأت می‌توان گفت که میوه در بازار استان قم نسبت به سایر شهرها قیمت کمتری دارد.

وی با بیان اینکه قم در شاهراه مواصلاتی ۱۷ استان قرار دارد، گفت: به دلیل مرکزیت استان قم عبور و مرور و انتقال بار میوه و تره بار به این استان بیشتر و با سهولت بهتری انجام می‌شود.

فیروزی ادامه داد: کشاورزان استان قم نیز به دلیل اینکه از خریداران میوه مساعده دریافت می‌کنند میوه و تره بار خود را نیز به خریداران استان واگذار می‌کنند که همین امر موجب فراوانی و قیمت مناسب میوه در بازار این استان است.

کد مطلب 3690736

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