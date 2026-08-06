آینده نامعلوم طارمی در المپیاکوس/ مهاجم ایرانی پیشنهاد رسمی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آینده مهدی طارمی در المپیاکوس همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نام این مهاجم ایرانی همچنان یکی از سوژه‌های اصلی نقل‌وانتقالات است.

رسانه یونانی «novasports» نوشت: طارمی در فهرست بازیکنان المپیاکوس برای دیدارهای مرحله سوم مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا مقابل نایمخن هلند قرار نگرفته است. باشگاه به صورت رسمی اعلام کرده که دلیل این موضوع، بازگشت دیرهنگام او به تمرینات پیش‌فصل بوده است. طارمی پس از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ همراه تیم ملی ایران، به دلیل مرخصی اضافه، روز ۲۰ ژوئیه به تمرینات بازگشت.

در همین حال، چند باشگاه خارجی شرایط این مهاجم ایرانی را زیر نظر دارند.

از سوی دیگر، رسانه‌های روسی مدعی شدند زسکا مسکو نیز به جذب طارمی علاقه‌مند است، اما فدریکو پاستورلو، مدیر برنامه‌های این بازیکن، این شایعه را به طور قاطع رد کرد و در گفتگو با Sport۲۴.ru گفت: این خبر صحت ندارد.

طارمی تا تابستان ۲۰۲۷ با المپیاکوس قرارداد دارد و فصل گذشته عملکرد درخشانی از خود به جا گذاشت. او در ۳۹ مسابقه در تمامی رقابت‌ها، ۱۶ گل به ثمر رساند و ۶ پاس گل داد. همچنین در لیگ یونان نیز در ۱۹ بازی موفق شد ۱۰ گل بزند و ۴ پاس گل ثبت کند.

با وجود انتشار شایعات متعدد، هنوز هیچ پیشنهاد رسمی برای جذب طارمی به باشگاه المپیاکوس ارائه نشده است. با این حال، باشگاه‌های مختلف همچنان وضعیت این مهاجم ایرانی را زیر نظر دارند و با ادامه داشتن پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی، احتمال رخ دادن اتفاقات جدید در هفته‌های آینده وجود دارد؛ البته در صورتی که پیشنهادی مناسب هم برای طارمی و هم برای المپیاکوس ارائه شود. تا آن زمان، این مهاجم باتجربه همچنان عضوی از ترکیب المپیاکوس خواهد بود.