یک مجله سنگی در حوزه میراث و گردشگری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجله که صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن سیده مهسا مطهر است مطالبی از افرادی مانند میثم کزازی، سید محمد بهشتی، منصور ضابطیان دیده می شود. این فصلنامه در هفت رنگ و به هفت بخش تقسیم شده است.

نام گذاری بخش ها براساس کلمه راه انتخاب بوده است. در این مجله آمده است که راه بخشی مهم از سفر است و گاه به اندازه مقصد اهمیت می یابد بر این اساس عناوین انتخاب شده برای بخش های هفتگانه گیلگمش از میان نام هایی است که در بردارنده واژه «راه» است در ابتدای هر بخش به معنا و چرایی انتخاب این نام ها اشاره شده است.

یکی از این بخش‌ها به نام «چهارراه» است که در توضیح آن آمده است: شاید معروف ترین نوع از تقاطع راه‌ها با هم باشد. چهارراه نقطه تلاقی راههایی است که از نقاط مختلف می آیند و به مقاصد متفاوتی می روند و آدم هایی که هر یک از راههای مختلفی آمده اند، در این نقطه چیزهایی را با هم تبادل می کنند از نگاه و لبخند گرفته تا کالا خبر و اطلاعات و ...

چهارراه در گیلگمش، بخشی برای بررسی و تبادل اطلاعات است که در آن به برخی از جریان ها و رویدادهای مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری می پردازد. در این بخش از فصلنامه آرش نورآقایی رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری مقاله ای را ارائه کرده که در آن به مفهوم کلمه «راه» در ادبیات فارسی می پردازد.

بخش «ره گو» در مجله گیلگمش راه خوانی است که از گذشته می گوید. این بخش برای مرور و تحلیل آثار و روایاتی در نظر گرفته شده که از گذشته به ما رسیده است. در این بخش است که می توان تحلیلی بر حماسه گیلگمش را خواند. همچنین می توان سفرنامه کنت گوبینو را مطالعه کرد که توسط لیلی حکیم کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری گردآوری شده است. گوبینو محقق و دیپلمات فرانسوی در سال ۱۸۵۵ به همراه همسر و دخترش از طریق بندر بوشهر به ایران آمد و دربار ناصرالدین شاه استقبال باشکوهی از او به عمل اورد. او در طول اقامتش در ایران زبان فارسی را آموخت و در نامه ای به خواهرش نوشت «در ایران همه چیز هست؛ زندگی؛ خدا، هستی، نیکی و ... من به ایران آمده ام تا ببینم مردم این سرزمین پهناور و باستانی چطور زندگی می کنند و چطور می اندیشند.»

در گیگلمش، «رهیافت» را برای پرداختن به موضوع میراث در نظر گرفته‌اند. از میراث ملی و جهانی گرفته تا منقول و غیر منقول و ملموس و ناملموس یا هنرهای سنتی و صنایع دستی و آیین‌ها و رسومی که از دل فرهنگ، تاریخ و هنر برخواسته و به جای مانده است. سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی در این بخش از مجله، مقاله‌ای با عنوان سفره ایرانی؛ وجهی از رویای فرهنگ ایرانی دارد.

«راهنامه» هم معنای راه می‌دهد و هم معنای سفرنامه. این واژه یکی از واژه‌های متعددی است که کلمه راه را در خود دارد و دقیقا به سفر مربوط است. از همین روی در گیلگمش بخش راهنامه را برای پرداختن به موضوع گردشگری و زیرمجموعه های آن در نظر گرفته اند. در این بخش حمید سپیدنام داستان ریگ و قلعه را درباره سفرش به روستایی نزدیک ابوزیرآباد استان اصفهان نوشته است.

اما «ره آورد» به معنای ارمغان است و تحفه ای که مسافر پیش کش عزیزانش می کند. ره آورد بخشی است که در هر شماره به بررسی یک موضوع در قالب پرونده ویژه می پردازد و در واقع آن را ارمغان خود برای مخاطبان می داند. کشف خیابان های شهر در گردشگری خیابانی عنوان مطلب مجید عرفانیان مشاور امور بین الملل گردشگری است که به نام پرونده ویژه در نظر گرفته شده است. میثم کزازی آهنگساز و رهبر سابق ارکستر ملی جوانان ایران هم در این بخش از مجله درباره موسیقی و نوازندگان خیابانی مطلبی را نوشته است.

«هم راه» واژه ای به معنای آشنایی نظیر رفیق دوست، یار هم قدم همگام و همسفر است. در گیلگمش بخشی است که در آن به سفر از ابعاد متفاوت می پردازد. در این بخش از فصلنامه گفتگویی با رویا نونهالی و همسرش به عنوان زوج هنرمند و مسافر انجام شده است.

فصل نامه گیلگمش در اولین شماره خود که چند روز پیش در تابستان ۹۵ انتشار یافته است با قیمت ۱۵ هزار تومان در اختیار مخاطبان خود قرار گرفته است.