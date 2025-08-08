گردشگری سینمایی و رویداد جهانی اکسپو در «گیلگمش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، شانزدهمین شماره از فصلنامه فارسی «میراث و گردشگری گیلگمش» با هدف ترویج شناخت ژرف‌تر از فرهنگ، تاریخ و صنعت گردشگری ایران و جهان، در ۲۴۰ صفحه تمام‌رنگی و با محتوایی پژوهش‌محور منتشر شد.

این شماره با رویکردی راهبردی به مفهوم «مکان» پرداخته و دو پرونده ویژه را در محورهای «گردشگری سینمایی» و «اکسپو» در کانون توجه قرار داده است. در بخش گردشگری سینمایی، بیش از ۲۰ لوکیشن از فیلم‌های مطرح داخلی و خارجی معرفی شده‌اند که می‌توانند به‌عنوان ظرفیت‌های نوظهور در توسعه گردشگری ایران به‌کار گرفته شوند. مقالاتی همچون «سفر به قلب سینما»، «گردشگری فیلم، پنجره‌ای نو» و «سینما و تأثیر آن بر صنعت گردشگری» با نگاهی چندبعدی به پیوند میان هنر هفتم، فناوری و توسعه گردشگری پرداخته‌اند.

در پرونده دوم، ابعاد گوناگون نمایشگاه جهانی «اکسپو» بررسی شده است. از مروری تاریخی بر ادوار مختلف این رویداد بین‌المللی تا تحلیل حضور ایران در اکسپوهای گذشته و آینده، به‌ویژه اکسپوی ۲۰۲۵ ژاپن، که در قالب مقالاتی همچون «سفر ایران به دنیای اکسپو» و «ژاپن، میزبان آینده» ارائه شده‌اند.

ساختار هفت‌گانه مجله، شامل بخش‌های «چهارراه»، «ره‌گو»، «ره‌یافت»، «راه‌نامه»، «ره‌آورد»، «هم‌راه» و «رو به راه»، در این شماره نیز حفظ شده تا همچون همیشه بستری برای آشنایی با لایه‌های گوناگون میراث‌فرهنگی، تحولات هنری، روایت‌های سفر و گفت‌وگوهای نخبگانی فراهم شود.

در بخش «چهارراه»، تلاقی دو رویداد هنری بزرگ در موزه هنرهای معاصر تهران، یعنی نمایشگاه «چشم در چشم» و «پیکاسو در تهران»، همراه با گزارشی تحلیلی از نوسده و گیلگمش روایت شده است.

بخش «ره‌گو» به مقالاتی مانند «بافندگی قاجار: از شکوه تا انحطاط» و «تنکابن دیروز، شهسوار امروز» اختصاص یافته که به کنکاش در لایه‌های تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف کشور می‌پردازد.

در بخش «ره‌یافت»، خواننده با مقالاتی همچون «هراسکان؛ برآمده از گرگ‌ومیش تاریخ»، «درختان کهنسال ایران»، «موزه‌ای در مه» و «تلفیق میراث فرهنگی و مدرنیته» مواجه می‌شود که حاصل پژوهش‌های میدانی و تفسیری در حوزه‌های باستان‌شناسی، محیط‌زیست و مدیریت میراث‌فرهنگی‌اند.

«راه‌نامه» این شماره، سفرنامه‌ای روایت‌محور از سفر زوجی جوان به ماسایی‌مارای کنیا است با عنوان «رؤیای بازگشت به ساوانا» و تجربه‌ای از «گردشگری سالمندان» با عنوان «تجربه‌های طلایی در سال‌های نقره‌ای».

در بخش «هم‌راه»، گفت‌وگوهایی با سه چهره ماندگار در حوزه‌های تخصصی صورت گرفته است؛ دکتر عباس مقدم باستان‌شناس، عادل یزدی هنرمند، و ابوالقاسم ساسان پیشکسوت گردشگری، که به‌ترتیب از رازهای چگاسفلا، تاریخ شفاهی شیراز و روایت‌هایی از همزیستی با مهاجران می‌گویند.

سرانجام، در بخش «رو به راه»، روند فزاینده «گردشگری خواب» به‌عنوان یکی از گرایش‌های نوپدید در صنعت گردشگری جهانی بررسی شده و نقش آن در ارتقای سلامت جسم و روان واکاوی شده است.