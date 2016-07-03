حادثه استانبول در آلمان هم تکرار شدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «هانس گئورگ ماسن» رئیس سازمان اطلاعات مخفی آلمان در گفتگو با روزنامه فرانکفورترآلگماینه تکرار حادثه استانبول در آلمان را محتمل دانست.

وی با اشاره به حوادث اخیر در ترکیه و عراق گفت: داعش از انجام حملات تروریستی دست بردار نیست و برای تضعیف اروپا دست به هر کاری می زند.

در حادثه بمب گذاری انتحاری روز سه شنبه هفته گذشته در فرودگاه استانبول ۴۴ نفر جان خود را از دست دادند.



کشورهای اروپایی پس از این حادثه خواستار تشدید مواضع امنیتی کشورها شده و آن را لازمه جلوگیری از وقوع حوادث مشابه دانستند.