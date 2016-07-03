به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین مجمع عمومی اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور، با حضور ۳۴۴ نفر از مدیران موسسات عضو اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۵ تیرماه در اردوگاه فجر همدان برگزار می‌شود.

بر اساس مصوبه سال ۹۰ هیئت مدیره اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور مبنی بر تشکیل مجمع عمومی کشوری از طریق اتحادیه‌های استانی، امسال نیز مقرر شد به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر استان، نمایندگان مؤسسات در مجمع حضور داشته باشند.

گفتنی است، امسال به سهمیه هر استان ۱۰ الی ۲۰ درصد، افزوده شده است و به عبارتی، اگر تعداد نمایندگان مجلس استانی، ۳ نفر بوده و به تبع سهمیه آن استان در مجمع عمومی ۳ موسسه بوده که امسال با رایزنی‌های صورت گرفته، از این استانی ۵ موسسه می‌توانند در مجمع حضور یابند.

شرایط حضور موسسات قرآنی در مجمع دوازدهم

موسسات متقاضی حضور در مجمع دوازدهم جهت حضور در این همایش لازم است، حاذز شرایط ذیل باشند.

۱) موسسات فرهنگی قرآن و عترت باید عضو اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور باشند.

۲) موسسات فرهنگی قرآن و عترت باید از طریق اتحادیه‌های استانی تشکل‌های قرآن و عترت ثبت نام نمایند.

نحوه و زمان ثبت نام در مجمع دوازدهم

گفتنی است، روند برگزاری دوازدهمین مجمع عمومی اتحادیه، از طریق اتحادیه‌های استانی صورت می‌گیرد، به عبارت دیگر اتحادیه‌های استانی تشکل‌های قرآن و عترت لازم است، تا سه شنبه ۱۵ تیرماه، از موسسات متقاضی حضور در این همایش ثبت نام نموده و از طریق درگاه پورتال مدیریت الکترونیک اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور به نشانی: www.etghan.ir، در خواست موسسات را ثبت نمایند.

نکات مهم

۱) پذیرش مدیران موسسات قرآن و عترت سراسر کشور در این همایش، از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه آغاز و تا پایان روز جمعه ۲۵ تیرماه ادامه خواهد داشت.

۲) لازم است مدیران محترم موسسات از داشتن همراه در این همایش، پرهیز نمایند، چراکه افرادی که خارج از لیست ثبت نامی در این همایش حضور یابند، پذیرش نخواهند شد.

دستور جلسه مجمع دوازدهم

برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضور مسئولین و مدیران مؤسسات، ارائه گزارش عملکرد یک ساله اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور و طرح و تصویب تراز نامه مالی اتحادیه از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در روز مجمع خواهد بود.

همچنین بازدید از اماکن فرهنگی و تاریخی شهر همدان از جمله غار علی صدر، موزه تاریخی همدان و مجموعه تاریخی گنج نامه از برنامه‌های جانبی این همایش خواهد بود.

گفتنی است، اردوگاه فجر در همدان، میدان پیشاهنگی، انتهای خیابان اعتمادیه، مرکز فرهنگی، آموزشی فجر واقع شده است.