لندن تکرار همه پرسی جدایی از اتحادیه اروپا را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، انگلستان درخواست مطرح شده از سوی ۴.۱ میلیون نفر که با امضای طوماری برگزاری مجدد همه پرسی ماندن/جدایی از اتحادیه اروپا را خواستار شدند، نپذیرفت.

این طویل ترین طوماری است که از زمان طرح موضوع همه پرسی در سال ۲۰۱۱ میلادی، به دولت لندن ارائه شده است.

در همین راستا، وزارت امور خارجه انگلستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد در همه پرسی ۲۳ ژوئن، ۳۳ میلیون نفر نظر خود را اعلام کردند و باید به تصمیم نهایی آنها احترام گذاشته شود.

در این بیانیه بر لزوم آمادگی برای آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا تاکید شده است.

لازم به ذکر است که طومار مورد نظر ابتکار عمل یکی از گروه های طرفدار «برگزیت» است که حتی پیش از برگزاری همه پرسی ۲۳ ژوئن خواهان آن شده بود چنانچه با احتمال حضور ۷۵ درصدی مردم در رای گیری هیچ یک از مخالفین و موافقین موفق به کسب حد نصاب ۶۰ درصد نشود، دولت همه پرسی جدیدی را برگزار کند.

مطابق با قوانین دولت بریتانیا اگر شمار امضاکنندگان یک طومار به یکصد هزار نفر برسد، پارلمان موظف به رسیدگی به آن خواهد بود اما به گفته دولتمردان انگلیسی تصمیم اتخاذ شده در همه پرسی ۲۳ ژوئن لازم الاجرا و برگشت ناپذیر است.