آمادگی تولید سری دوم «موج شب» را داریم/ هدف اولمان سرگرمی است

مهران رسام در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ادامه برنامه «موج شب» که پنجشنبه ۳۱ تیرماه آخرین قسمت آن روی آنتن شبکه سه سیما رفت، گفت: خود ما تمایل داریم که این برنامه را ادامه بدهیم که البته با مدیران شبکه است که درباره ادامه برنامه تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: رایزنی هایی با مدیران شبکه سه داریم تا بتوانیم این برنامه را ادامه دهیم. برای تولید سری دوم برنامه هم باید مسیر آن را تغییر دهیم، به طور مثال این برنامه با دعوت از مجریان شکل می گرفت و ممکن است سری بعدی «موج شب» با حضور کارگردانان و تهیه کنندگان باشد و به حوزه بازیگری بپردازد.

این تهیه کننده درباره مسابقات مختلف تلویزیونی که در این یکی دو سال رشد افزاینده ای داشته اند و خروجی آنها اظهار کرد: هدف اول این برنامه ها سرگرمی است و تلویزیون می خواهد به نوعی با برگزاری این مسابقات و پخش برنامه ها اوقات فراغت را پر کند. در دنیا هم به همین شکل است و اکثر برنامه های تلویزیونی مسابقه محور جنبه سرگرمی دارند و مردم هم این مسابقه ها را به همین ترتیب دوست دارند.

وی اضافه کرد: البته ممکن است از مسابقه های خوانندگی یک خواننده بیرون آید و یا حاصل یک مسابقه در حوزه دوبله یک دوبلور باشد اما تضمینی در این کار وجود ندارد و قرار نیست لزوما از «آقای گزارشگر» یک گزارشگر بیرون بیاید. تلویزیون تنها فضایی را فراهم می کند تا شخص توانمندی ها و استعدادهای خود را نشان دهد و اتفاقا ممکن است آنقدر بازی، اجرا و صدای فرد خوب باشد که در حوزه مورد نظر به کار مشغول شود اما این هدف اصلی برنامه نیست.

رسام با اشاره به کسانی که در این مدت در حوزه اجرا در برنامه «موج شب» شرکت کردند، اظهار کرد: ما هیچ تبعیضی میان شرکت کنندگان قایل نشدیم و هیچ کس هم آشنای ما نبود. در این برنامه افرادی از شهرهای مختلف حضور داشتند و داوری انجام گرفت و این خود مردم بودند که رای دادند.

تهیه کننده برنامه «یادگاری» در پایان درباره تولید این برنامه نیز گفت: من دوست دارم هر دو برنامه «یادگاری» و «موج شب» به تولید برسد با این حال مدیران شبکه درباره هر کدام دستور بدهند ما تولید آن را شروع خواهیم کرد. مذاکراتی با مدیرگروه اجتماعی شبکه سه داشته ایم تا ببینیم کدام یک از برنامه ها به سرانجام می رسد.