به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا موسوی رئیس شورای عالی تهیه کنندگان سینما با تاکید بر اینکه سینمای ایران نیاز به بازارهای قوی دارد گفت: راه اندازی سامانه نمایش درخواستی «سند» می تواند یک بازار مهم و تاثیرگذار برای سینما و صنعت نمایش خانگی باشد. این سیستم سال‌ها است که در دنیا شناخته شده و فعالیت می کند اما برای سینمای ایران یک بازار جدید است و برای راه‌اندازی آن نیاز به ساختارهای محکم داریم که اولین زیرساخت آن افزایش پهنای باند و بالا رفتن سرعت اینترنت است.

وی ادامه داد: تصور می کنم تنها مشکلی که می تواند در راه فعالیت این سیستم اشکال ایجاد کند موضوع سرعت اینترنت و پهنای باند است و اگر این مساله حل شود قطعا می تواند کمک زیادی به سینمای ایران کند.

تهیه کننده فیلم «بغض» با اشاره به اینکه راه اندازی این بازار می تواند در تمامی شئونات زندگی مخاطبان سینما تاثیر بگذارد، گفت: این که یک نفر در خانه بنشیند و فیلمی را که دوست دارد درخواست بدهد و تماشا کند بسیار مهم است و خود این مساله می تواند از بسیاری از رفت و آمدهای شهری و مراجعه به مغازه ها جلوگیری کند.

موسوی راه اندازی سامانه ویدئو درخواستی را یک جهش از سیستم نمایش با لوح فشرده به سیستمی پیشرفته‌تر دانست و عنوان کرد: وقتی مخاطب در خانه می نشیند و این حق انتخاب را دارد که هر فیلمی را با کیفیت‌های متفاوت تماشا کند دیگر نیازی به خرید لوح فشرده و دی وی دی ندارد. البته از آنجا که این سیستم نیاز به اینترنت دارد اگر راه اندازی و گسترش پیدا کند بصورت طبیعی متقاضیان اینترنت پر سرعت نیز افزایش پیدا می کند و آنگاه مسئولان ناچار هستند که سرعت اینترنت را هم ارتقا دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سامانه نمایش درخواستی می تواند به مبارزه با قاچاق فیلم کمک کند، گفت: قطعا می تواند کمک کند ولی واقعیت این است که دزدی و قاچاق در همه جا وجود دارد و همین الان هم بخشی از سارقان فیلم ها را روی شبکه اینترنتی گذاشته اند. البته آقای ابطحی مدیر عامل موسسه رسانه های تصویری اعلام کرده است که سایت‌های غیرمجاز فیلتر می‌شوند و قطعا هم باید فیلتر شوند.

این تهیه‌کننده با تاکید بر اینکه این بازار می تواند در کنار اکران کمک زیادی به سینمای ایران کند، گفت: امروز بسیاری از سریال‌ها برای شبکه نمایش خانگی ساخته و نمایش داده می شود بنابراین می توان برای سیستم وی اودی نیز سریال‌ها و فیلم‌های خوبی ساخت.

موسوی با اشاره به اینکه نمی توان با ورود سامانه نمایش درخواستی به ایران مخالفت کرد، بیان کرد: یک شائبه ای برای برخی افراد پیش آمده است که نمایش فیلم و سریال‌ها در این سیستم را با نمایش زنده و مستقیم یکی می دانند که درست نیست. مخالفت با این سیستم یعنی مخالفت با تکنولئوژی و هر فردی با تکنولوژی مخالفت کند عملا شکست می خورد، اما باید نحوه عملکرد این سیستم در دنیا را بررسی کنیم و ایرادهای آن را بدانیم تا وقتی خواستیم آن را در ایران راه اندازی کنیم بدون اشکال و ایراد فعالیت کند.