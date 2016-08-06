پیشنهاد تعیین عوارض شهری برای اتباع بیگانه

مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعیین عوارض شهری برای اتباع بیگانه بحث قدیمی است که مدت هاست بر روی آن کار کارشناسی انجام شده است، گفت: لایحه اخذ عوارض از مهاجران خارجی که در پایتخت کار می کنند به زودی در صحن شورا مورد بررسی قرار می گیرد زیرا در پایتخت بیشترین رقم مهاجران وجود دارد اما هیچ گونه عوارضی از آنها دریافت نمی شود.

وی ادامه داد: با هماهنگی نیروی انتظامی، وزارت کشور و فرمانداری عوارضی مشخص شده که در صورت تصویب در صحن شورا از این پس اتباع بیگانه مقیم تهران به طور رسمی عوارض پرداخت می کنند.

ساماندهی دکل ها از وظایف ذاتی مدیریت شهری است

چمران در ادامه با اشاره به جزییات نامه ای که در خصوص ساماندهی دکل ها به رئیس مجلس نوشته است، گفت: هرگونه ساماندهی شهری بر عهده مدیریت شهری است. مگر در خصوص جوی های آب یا درختکاری باید دولت مصوبه بگذارد که در خصوص دکل ها، این وظیفه از مدیریت شهری گرفته شده است؟ وظایف محلی و حاکمیتی تقسیم شده و وظایف شهرداری و شورا مشخص است و سال هاست ساماندهی دکل ها بر عهده مدیریت شهری است. به همین دلیل با همکاری وزارت ارتباطات سابق شرکتی ایجاد شد و کار ساماندهی دکل های مخابراتی در دستور کار قرار گرفت زیرا در هر نقطه ای امکان نصب دکل مخابراتی وجود ندارد و به طور مثال در کنار بیمارستان و مهدکودک ها نباید آنتن های مخابراتی نصب کرد.

همچنین این آنتن ها از نظر منظر نیز شهر را دچار مشکل خواهد کرد ما این موضوع را به هیات دولت نیز اعلام کردیم و به نظر می رسد آنها که گرفتن این مسئولیت از مدیریت شهری را به تصویب رسانده اند از موضوع مطلع نبوده اند. هرچند کسانی که این موضوع را طرح کرده به خوبی از آن مطلع بوده اند اما به رئیس مجلس نامه نوشته ایم که اگر این کار توجیه قانونی ندارد مجلس به سرعت آن را لغو کند.

تصمیم گیری نهایی برای پیاده راه ۱۷ شهریور

رئیس شورای شهر تهران همچنین از تصمیم گیری در خصوص آخرین وضعیت پیاده راه ۱۷ شهریور خبر داد و گفت: نظرسنجی جدیدی در خصوص پیاده راه ۱۷ شهریور انجام شده، بر اساس نتایج آن تصمیماتی اخذ شده و به زودی در صحن شورا مطرح می شود تا در خصوص آن تصمیم گیری شود.