به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان، سید مجتبی موسوی، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان آمادگی دارد همه ظرفیت خود را برای عمران و آبادی استان بکار گیرد.

وی با اشاره به لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان در مسکن های روستایی خاطرنشان کرد: ترمیم بافت های سنتی روستاها، بهسازی اماکن و ساخت خانه های ایمن باید در روستاها مورد توجه قرار گیرد.

محمدرضا آلوستانی، نایب رییس دوم سازمان نیز در این جلسه با بیان توان فنی سازمان و نیز شرکت تعاونی حامیان نظام مهندسی ساختمان، گفت: ارتباط کاری مناسب بین سازمان و دفتر روستایی می تواند موجب تحولات خوبی در روستاها شود.

علی نصیبی، سرپرست دفتر روستایی و شوراهای استانداری گلستان هم در این دیدار اظهار کرد: در روستاهای استان استعدادها و ظرفیت هایی وجود دارد که باید به آن ها توجه شود.

وی افزود: کشت زعفران در وامنان که اکنون در کشور شهرت یافته است حاصل خلاقیت یک روستا نشین بود و نمونه چنین افراد بسیار هستند.

نصیبی اظهار کرد: نظام مهندسی ساختمان گلستان با وجود بیش از 8 هزار مهندس می تواند کمک شایانی به توسعه و آبادانی استان کند.

نصیبی تاکید کرد: در موارد لازم هرگونه همکاری با سازمان و مهندسان عضو صورت خواهد گرفت.